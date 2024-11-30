Meteoroloji uyardı: Azot dioksit kokusuyla kendini hissettirecek! Prof. Dr. Şen: Çok tehlikeli bir hava kirliliği

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Hava durumu raporunda, cumartesi günü birçok şehirde "puslu" hava tahmin edilirken, bu bölgelerde azot dioksit gazı kaynaklı kötü bir kokunun hissedileceği ifade edildi. Azot dioksit gazının yoğun olduğu bölgelerde hava kalitesinde geçici düşüşler bekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin yanı sıra batı ve orta kesimlerdeki pek çok şehirde gazın etkileri hissedilecek.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sabah ve iç bölgelerde yüksek basıncın etkisi hava kalitesini bozuyor. Trafiğin yoğun olduğu şehirlerde sabah saatlerde “fotokimyasal smog” ve Azot Oksitler NOx denilen kirlilik artıyor. Kömur yakılan bölgelerde kükürt dioksit SO2 kirliliği artıyor. Maske takın N95" ifadelerini kullandı.

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"ÇOK TEHLİKELİ BİR HAVA KİRLİLİĞİ"

Prof. Dr. Şen canlı yayında ise şu bilgileri aktardı:

Bu mevsim hava kirliğinin arttığı mevsimi. Meteorolojik hadiselerde hava kirliliğini artırıyor. 3-4 gündür Türkiye'nin üzerinde yüksek basınç sistemi var. Bu yüksek basınç sistemi atmosferde kararlı atmosfer haline getiriyor. Bu hava kirliliğinin kaynağı büyükşehirlerde ulaştırma. Bunlar sabah saatlerinde güneş ışığıyla birlikte ayrışmaya giriyorlar ve fotokimyasal smog adı verilen çok tehlikeli bir hava kirliliği meydana getiriyor. Motorlu taşıtlardan çıkan hava kirliliği var. Bunlar sabah saatlerinde ayrışmaya girip çok tehlikeli oluyorlar. Trafiği çok olan şehirlerde bu hava kirliliği olur. Trafiğin çok olduğu yerlerde durmayalım. Maske takalım. Maske de covid maskesi değil, N95 denilen maske var. Onun takılması lazım. Ciğerlerinize ve solunum sisteminizde hasarlar meydana getirebilir. Bu hava kirliliği zehirler sizi. Kömür yakılan yerlerden de kükürt oksitler çıkıyor. Sabah saatlerinde işiniz yoksa dışarı çıkmayacaksınız. Meteoroloji ve Çevre Bakanlığı'nın sitesinden öğrenebilirsiniz. Trafiği yoğun olan yerlerde fazla durmayın.

"KIYI EGE'DE YAĞMUR VAR"

Geçtiğimiz hafta soğuk bir hava geçirdik. Artık yüksek basınç hava sistemine gördük. Sadece Kıyı Ege'de yağmur var. Diğer bölgelerde hava açık ve parçalı bulutlu. Akşam saatlerinden sonra Marmara Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar var. Pazar akşamı İstanbul'a yağmur geliyor.

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BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle kuzey yönlerden, Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden sonra Marmara ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, akşam saatlerinden sonra Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.