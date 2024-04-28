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Meteoroloji uyardı... 6 ilde sarı kodlu alarm! Yağışlar kaç gün sürecek? Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Orhan Şen
Meteoroloji uyardı... 6 ilde sarı kodlu alarm Yağışlar kaç gün sürecek Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2024 10:01

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava yerini yağışlı ve serin havaya bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için 6 ile sarı kodlu uyarıda bulundu. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise sosyal medya hesabından hava durumuna ilişkin tahminlerini paylaştı.

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İstanbul'da son günlerdeki yaz havası gitti yerine serin, kapalı ve zaman zaman yağışlı hava geldi. Megakentte aralıklı ve yerel yağışlar beklenirken Meteoroloji tarafından 6 il için sağanak alarmı verildi.

SARI KODLU ALARM

Sarı kodlu uyarı verilen kentler Ankara, Bolu, Çankırı, Kastamonu, Kırıkkale, Karabük oldu. Yapılan açıklamada "Yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi

Meteoroloji uyardı... 6 ilde sarı kodlu alarm Yağışlar kaç gün sürecek Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise, sosyal medya hesabından hava durumu tahminini paylaştı. Şen, şu ifadelere yer verdi:

Bugün pazar, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Yağmurlu. Yağış Öğleden sonra Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli. Sıcaklık kuzeyde ortalamada.

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Doğu Akdeniz, ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer toz taşınımı var.

Bugün Marmara ve Karadeniz bölgelerinde kuzeyli rüzgarlar üşütüyor. Sıcaklıklar ortalamanın altında. 2-3 gün daha bu şekilde. Güney ve Ege de ise ortalamanın üzerinde sıcak. İstanbul bugün yağmurlu 17 C. Ankara öğle saatlerinde yer yer kuvvetli yağmurlu 24 C İzmir 26 Ankara 28 C

Meteoroloji uyardı... 6 ilde sarı kodlu alarm Yağışlar kaç gün sürecek Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı

Ankara Valiliği ise, meteorolojik hadiselere karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; 28.04.2024 Pazar günü Ankara il genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji uyardı... 6 ilde sarı kodlu alarm Yağışlar kaç gün sürecek Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Orhan Şen

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