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Meteoroloji turuncu kodla uyarmıştı: Ordu'da sağanak sonrası sokaklar göle döndü

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#Ordu#Turuncu Kod#Yağış Uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2025 09:02

Ordu’nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, evlerde su baskınları yaşandı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodlu uyarısının ardından Fatsa’da akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağışla birlikte ilçe merkezinde cadde ve sokaklar göle döndü, bazı evleri su bastı.

15 DAKİKALIK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Yaklaşık 15 dakika süren yağış hayatı olumsuz yönde etkilerken, bazı noktalarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri ilçede çalışma başlattı. Ekipler, iş makineleriyle olumsuzluk yaşanan bölgelerde su tahliye çalışması yürütüyor.

Meteoroloji turuncu kodla uyarmıştı: Orduda sağanak sonrası sokaklar göle döndü

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşları su baskını, sel ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kibar, mecbur kalınmadıkça dışarıya çıkılmaması çağrısı yaptı.

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Meteorolojiden yapılan uyarıda ise yağışların devam edeceği tahmin ediliyor.

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#Ordu#Turuncu Kod#Yağış Uyarısı

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