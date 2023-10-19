Meteoroloji turuncu kodla uyardı: Sel ve heyelan tehlikesi

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Meteoroloji verilerine göre Türkiye'nin doğu kesiminde yağış bekleniyor. Rize, Trabzon ve Artvin için turuncu kodlu alarm verildi. Yapılan açıklamada sel ve heyelan riskine karşı vatandaşlar uyarıldı.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen ise, sosyal medya hesabından hava durumu tahminini paylaştı. Şen, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bugün Perşembe sabah doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Öğleden sonra Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli, Yağış var. Öğlene kadar Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacağı sel, su baskını, riski var. Sıcaklık kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak.

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SICAKLIK ARTMAYA DEVAM EDECEK

Bugün sıcaklıklar iç ve doğu kesimlerde 3-5 derece azalacağından Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde kar yağışı görülecektir.

Sıcaklıklar İç ve Batı bölgelerde yarından itibaren artmaya devam edecek mevsim ortalamasının üzerine çıkacaktır Önümüzdeki 4 gün yurtta yağış yok

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kayseri, Sivas ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, iç ve doğu kesimlerde 3-5 derece azalacak. Rüzgar, genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 18

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 19

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 22

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 27

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 17

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı (Yağışların kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor) 17

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 10

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 19

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