'Bu ciddi bir durum' | Prof. Dr. Orhan Şen 'Dışarı çıkmayın' diyerek uyardı... 5 gün sürecek sıcak hava dalgası geliyor

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Yaz mevsiminin en sıcak haftalarından birini yaşayacağız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aşırı sıcak hava dalgasının yarın başlayıp pazar günü saat 16.00'a kadar etkili olacağını ve daha çok batı illerinde etkili olacağını duyurdu.

Meteoroloji'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının 24 Haziran 2025 Salı gününden itibaren artarak, başta batı kesimler olmak üzere, ülke genelinde mevsim normallerinin 6 ilâ 9 derece üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir.

Bazı il merkezlerimizde; 24 Haziran ilâ 29 Haziran 2025 tarihleri arasında beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere (°C) kadar yükseleceği tahmin edilmektedir.

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Ankara : 34

İstanbul : 35

İzmir : 39

Konya : 33

Edirne : 39

Bursa : 39

Aydın : 44

Muğla : 40

Antalya : 38

Adana : 38

Diyarbakır : 41

Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in kuzeyi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in kuzeyi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

PROF. DR. ORHAN ŞEN DE UYARDI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Şen, açıklamasında şunları söyledi:

Türkiye'ye önümüzdeki 5 gün Sıcak Hava Dalgası geliyor. Marmara Ege İç Anadolu Akdeniz Güneydoğu bölgelerinde sıcaklıklar 35 dereceyi geçecek. UV güneş radyasyonu 8-10 indeksine geliyor. Bu direkt sizin yaşamınızı tehdit ediyor. Dışarı çıkmayın. Bu ciddi bir durum. Unutmayın aşırı sıcak hava da bir doğal afettir.