Meteoroloji tarih vererek uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor! Sıcaklıklar aniden düşecek! İstanbul dahil birçok ilde alarm

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Hatay kıyıları, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

CUMARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR

Doğu bölgelerde etkisini sürdüren yağışlı havaya ek olarak, Türkiye hafta sonundan itibaren Balkanlar üzerinden gelecek yeni bir serin ve yağışlı sistemin etkisine giriyor. Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda devam eden yağışların ardından, yeni sistem cumartesi günü ilk olarak Trakya’dan giriş yapacak.

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Pazar günü ise etki alanını genişletecek olan yağışlı havanın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara yol açacağı tahmin ediliyor. Yeni haftayla birlikte yağışların ülke geneline yayılması beklenirken; özellikle Marmara ve Karadeniz bölgelerinde zaman zaman kuvvetli seyretmesi öngörülen yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani su baskını ve yerel dolu yağışı riskine karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

SICAKLIKLAR 4 İLA 5 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Mevsim normalleri civarında ve batı kesimlerde birkaç derece altında seyreden hava sıcaklıkları, hafta sonu sistem öncesinde 1-2 derece yükselse de yeni haftayla birlikte hızla düşüşe geçecek. Pazartesi, salı ve çarşamba günleri özellikle batı ve iç bölgelerde sıcaklıkların 4 ila 5 derece kadar azalacağı tahmin ediliyor.

AKOM'DAN YAĞIŞ UYARISI

AKOM’un değerlendirmelerine göre, hafta sonu cumartesi günü itibarıyla başlayacak olan yağışların, önümüzdeki hafta boyunca aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor. AKOM tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi;

"Yağışların hafta sonu (cumartesi) tekrardan başlayacağı, önümüzdeki hafta boyunca aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor. Cumartesi gününe kadar 22-24 derece aralığında seyretmesi beklenen sıcaklıkların Pazar günü itibari ile azalarak tekrardan 20 derecelerin altına gerileyeceği tahmin ediliyor."

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BUGÜN HAVA NASIL? BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 21°C

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

MANİSA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

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UŞAK °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 30°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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BOLU °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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ERZURUM °C, 26°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 25°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 24°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu