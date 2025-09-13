Meteoroloji tarih vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak ve kuvvetli fırtına geliyor! 16 ilde alarm

Haberin Devamı

Hava sıcaklığının, yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı iller için sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

3 BÖLGEYE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Sakarya, Çankırı, Ankara çevreleri ile Kocaeli, İstanbul'un kuzey ilçeleri, Eskişehir’in güney ve doğusu, Afyonkarahisar’ın doğusu, Konya’nın kuzey ve batısı ve Kastamonu ve Kırklareli kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

HAFTA BAŞINDA GÖK GÜRÜLTÜLÜ KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapmış olduğu son hava durumu tahmininde Pazartesi ve Salı günü yer yer gök gürültülü, kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar ülkenin kuzeydoğusunda yoğunlaşacak.

Sağanak yağış beklenen iller; Kırklareli, İstanbul, Edirne, Yalova, Tekirdağ, Sakarya, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Bilecik, Sakarya, Bolu, Eskişehir, Uşak, Adana

İSTANBULLULAR PAZAR AKŞAMINA DİKKAT

AKOM'dan yapılan açıklamada "İstanbul’da hafta sonunda havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hâkim olacağı, pazar günü akşam saatleri itibarıyla yerel sağanak yağış geçişlerinin görüleceği öngörülüyor.

Kuzeyden serin havayı bölgemize taşıyan Poyraz’ın (20-50 km/sa) etkisiyle gündüz 25°C-28°C aralığında seyreden sıcaklıklar, gece ve sabah erken saatlerde 20°C’nin altına düşüyor." ifadelerine yer verildi.

Haberin Devamı

Salı günü ise Doğu Anadolu'nun doğu kesimleri ve Doğu Karadeniz'in iç bölgelerinde gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacak.

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, Sakarya çevreleri, Kocaeli ve İstanbul’un kuzeyi ile Kırklareli kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 32°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 27°C

Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Gözden Kaçmasın Kar yağışı ve fırtına etkili oluyor! Haberi görüntüle

EGE

Haberin Devamı

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar’ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

Haberin Devamı

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Ankara ve Çankırı çevreleri ile Konya’nın kuzey ve batısı, Eskişehir’in güney ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 28°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 29°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Haberin Devamı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, Kastamonu kıyıları ie Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 29°C

Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C

Az bulutlu ve açık