Meteoroloji tarih vererek duyurdu: Normale dönüyor! | 12 ile kuvvetli gök gürültülü yağış geliyor! İşte 6 günlük tahmin raporu...

Güncelleme Tarihi:

#Hava Durumu#Meteoroloji#Sıcaklık
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2025 09:15

Yurt genelinde sıcaklıklar etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son yaptığı hava durumu tahminlerine göre sıcaklıklar mevsim normallerine iniyor. Bazı illerde ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji 6 günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarın ise Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SICAKLAR NORMALE DÖNÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son açıklamaya göre; Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları; Pazar gününden itibaren kuzey ve iç kesimlerde düşerek mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor.

HAFTA BOYUNCA SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıkladığı yeni raporda hafta boyunca bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Sağanak yağış beklenen iller arasında, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Karabük, Bolu, Sakarya.

 YURTTA HAVA DURUMU

MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, gece saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 33°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 32°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

