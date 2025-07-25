Meteoroloji tarih vererek açıkladı: Sıcaklıklar daha da artacak | En yüksek ölçüm bu illerde bekleniyor

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Kenan Yüksel, AA muhabirine, yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

PAZAR GÜNÜNDEN SONRA ARTIŞA GEÇİYOR

Yapılan son tahminlere göre, yarın sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmediğini belirten Yüksel, pazar gününden itibaren sıcaklıklarda yeniden artış olacağını bildirdi.

Yüksel, sıcaklıkların Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin 7 ila 8 derece, Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde ise 7 ila 12 derece üzerinde seyredeceğini kaydetti.

Pazartesi günü Ankara'da tahmin edilen en yüksek sıcaklığın 40 derece olacağını ifade eden Yüksel, İzmir'de sıcaklıkların 39 ila 40 derece civarında, İstanbul'da ise 35 derecelere kadar yükseleceğinin öngörüldüğünü aktardı.

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Sıcaklık artışının gelecek hafta çarşamba gününe kadar süreceğini belirten Yüksel, çarşamba gününden sonra sıcaklıkların birkaç derece azalarak mevsim normallerine yaklaşacağını bildirdi.

ŞANLIURFA 46 DERECELERİ GÖRECEK

Bazı illerde tahmin edilen en yüksek sıcaklık değerlerini de paylaşan Kenan Yüksel, şunları kaydetti:

"Ankara’da 40, İstanbul'da 35 ve İzmir'de 40 derece bekleniyor. Antalya'da termometreler 38 dereceye kadar çıkacak. En yüksek değer olarak Diyarbakır ve Şanlıurfa il merkezlerinde 45 ila 46 dereceleri görmeyi bekliyoruz. Bununla birlikte Aydın'da 43, Muğla'da 41, Konya'da ise 40 derece sıcaklık tahmin ediliyor."

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ANKARA VALİLİĞİ'NDEN UYARI GELDİ

Ankara Valiliği de meteorolojik beklentilerle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kronik hastalığı olanların, yaşlıların ve çocukların sıcaklığın pik yaptığı saatlerde dışarı çıkmaması gerektiğine vurgu yapıldı.

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Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

HAVA SICAKLIKLARI ARTACAK!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre, Ankara il genelinde hava sıcaklıklarının 27 Temmuz 2025 Pazar gününden itibaren mevsim normallerinin 7 ila 12 derece üzerine çıkarak 40°C'ye kadar yükselmesi beklenmektedir. Yüksek sıcaklıkların 31 Temmuz 2025 Perşembe gününden itibaren azalacağı tahmin edilmektedir.

Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın, günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

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MARMARA BÖLGESİ'NDE BEKLENTİ

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmesi beklenen Marmara Bölgesi'nde, vatandaşları 11.00-16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları konusunda uyardı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde halen mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, 27 Temmuz Pazar gününden itibaren etkili olacağı tahmin ediliyor.

BÖLGEDE SICAKLIK NORMALİN 10 DERECE ÜSTÜNDE OLACAK

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Hava sıcaklıklarının, bölgede 5 ila 10 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Yüksek hava sıcaklıklarının 30 Temmuz Çarşamba gününden itibaren azalacağı öngörülüyor.

Bazı il merkezlerinde 26 Temmuz ila 30 Temmuz tarihleri arasında beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul'da 35, Edirne'de 40, Kırklareli'de 39, Tekirdağ'da 34, Kocaeli'de 40, Sakarya'da 39, Yalova'da 35 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor.

Açıklamada, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

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ANTALYA'DA 95 YILIN REKORU KIRILDI

Antalya'da hava sıcaklığının 46,1 dereceye ulaşmasıyla 95 yılın temmuz ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Bir önceki temmuz ayı sıcaklık rekoru, 45 derece ile 6 Temmuz 2000 tarihinde kayıtlara geçmişti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün geçen hafta yaptığı açıklamada, ülke genelinde hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacağı belirtildi. Turizm kenti Antalya'da hafta başından bu yana sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Kentte hafta boyunca hava sıcaklıkları zaman zaman 40 derecenin üzerinde olurken, yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık yer yer normalinin 8-10 derece üzerinde seyretti.

BUGÜN PİK NOKTAYA ULAŞTI

Hava sıcaklığını kentte bugün pik noktaya ulaştı. Kent merkezinde meteorolojik kayıtların tutulmaya başlandığı 1930 yılından itibaren 95 yılın temmuz ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Sıcaklığın saat 15.00 sıralarında 46,1 dereceyi aştığı kent merkezinde, bir önceki temmuz ayı sıcaklık rekoru 45 derece ile 6 Temmuz 2000 tarihinde kayıtlara geçmişti. Hava sıcaklığı Finike'de 42, Manavgat'ta 43, Serik'te 41, Aksu'da 43, Kaş'ta 43, Alanya'da 40 dereceye kadar ulaştı. Öte yandan sıcak hava nedeniyle cadde ve sokakların boş olduğu, dışarı çıkanlarınsa güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullandığı görüldü. Sıcaktan bunalıp, serinlemek isteyenler de plajlara akın etti.