Meteoroloji tarih verdi: Yeni bir yağışlı sistem etkili olacak! Gök gürültülü sağanak geliyor | Bayramda yağmur yağacak mı? İstanbul'a kritik uyarı

Yapılan son değerlendirmelere göre, gelecek 4 günlük periyotta yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini belirten Tekin, yarın Türkiye'nin büyük bölümünde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını söyledi.

Yarın Güney Ege, Batı Akdeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Iğdır ve Kars çevrelerinde yağışların etkili olacağını aktaran Tekin, bayramın ikinci gününe denk gelen perşembe günü yurdun yeni bir yağışlı sistemin içerisine gireceğini bildirdi.

KUVVETLİ YAĞIŞLAR ETKİLİ OLACAK

Perşembe günü Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yağışların devam edeceğini dile getiren Tekin, "Özellikle perşembe günü Uşak, Afyonkarahisar, Niğde, Kayseri, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Erzincan, Tunceli çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz. Kuvvetli yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmalı." diye konuştu.

Cuma günü Trakya ve İstanbul dışında tüm yurtta yağışların etkili olacağını belirten Tekin, özellikle Doğu Akdeniz ile Doğu Karadeniz'deki yağışların kuvvetli olacağını vurguladı.

Tekin, bayramın son günü yağışlı sistemin yurdun kuzey kesimlerinde etkisini göstereceğini ve daha sonra yurdu terk edeceğini kaydetti.

Hava sıcaklıklarının bayram boyunca mevsim normallerinde seyredeceğini aktaran Tekin, "Cuma günü ise ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer mevsim normalleri altına inecek." dedi.

İSTANBULLULAR DİKKAT: BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜ YAĞMUR YAĞACAK

Yarın başkentte parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını bildiren Tekin, yağışların perşembe ve cuma günü görüleceğini, daha sonra kenti terk edeceğini belirtti.

Tekin, Ankara'da 4 gün boyunca hava sıcaklıklarının 22-25 derecede seyredeceğini söyledi.

İstanbul'da da yarın parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını dile getiren Tekin, "Bayramın ikinci günü İstanbul genelinde yağışlar görülecek. Sıcaklıklar 4 gün boyunca 23-26 derece civarında seyredecek." diye konuştu.

İzmir'de yarın kıyı kesimlerde güneşli havanın etkili olacağını, kentin iç kesimlerinde yağış görüleceğini aktaran Tekin, sıcaklıkların 4 gün boyunca 28-30 derecede olacağını kaydetti.

"TÜRKİYE'NİN TAMAMINDA YAĞMUR VAR"

Bayramın ikinci gününden itibaren hava sisteminin değişeceğini belirten Prof. Dr. Orhan Şen, CNN Türk canlı yayınında Türkiye’nin büyük bölümünde yağış görüleceğini ifade ederek sözlerine devam etti;

“Perşembe günü yani bayramın ikinci gününde yağmur var. Türkiye'nin tamamında yağmur var. İstanbul'da kuvvetli yağışlar var. Ege Bölgesi’nde kuvvetli yağışlar var. Türkiye'nin bütününde yağış var.

Cuma günü de bu yağış Türkiye'nin bütününde devam edecek. Yağışlar devam ediyor ama İstanbul'da yağış sadece perşembe günü etkili olacak. İstanbul bayramı güzel geçirecek. Perşembe günkü yağmurun dışında İstanbul’da bayram havası var. Antalya’da, Muğla’da ve Güney Ege kıyılarında ise perşembe ve cuma günü yağışlar devam edecek. Bayramın 3 ve 4’üncü günü ile pazar gününü de hesaba katarsak yağışlar artık hafta sonu tamamen Türkiye’yi terk edecek gibi gözüküyor.

Güneydoğu’da perşembe ve cuma günü toz taşınımı var. Yağmur da olacağı için çamur yağabilir." dedi.

Bayramın birinci günü İstanbulluları güzel bir havanın karşılayacağını belirten İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Toros ise gökyüzünün açık ve güneşli olmasının beklendiğini, hava sıcaklığının sabah saatlerinde 16 derece, gün içinde 27 dereceye kadar yükseleceğini, rüzgarın kuzeydoğu yönünden hafif şekilde 3 ila 12 kilometre arasında eseceğini kaydetti.