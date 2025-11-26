Meteoroloji tarih verdi! Yağışlı sistem etkili olacak: Bir anda bastıracak | Çok kuvvetli sağanak ve kar geliyor: 64 ile yağış uyarısı

Haberin Devamı

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin batı ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Antalya çevrelerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SAĞANAK VE KAR YAĞIŞI İÇİN TARİH VERİLDİ

Cuma gününden itibaren sıcaklıkların düşmesiyle kar, sağanak ve soğuk havanın bir anda bastırması bekleniyor. Hafta sonu için 64 ilde alarm verildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çelik, bu hafta yağışlı sistemin etkisini kaybettiğini belirterek, hafta sonuna kadar sadece yurdun batı bölgelerinde yağışın görüleceğini söyledi. Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de bugün, perşembe ve cuma günleri gök gürültülü sağanak beklendiğini dile getiren Çelik, "Hafta sonunda ülkenin hemen hemen tamamında yine yağışlı bir sistem etkili olacak." diye konuştu.

Çelik, yağışlı sistemle birlikte sıcaklıkların hafta sonunda mevsim normalleri civarına düşeceğini bildirdi.

Hafta sonu yurdun büyük kesiminde yağış görüleceğini belirten Çelik, "Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ve İç Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde yine karla karışık yağmur ve kar yağışını hafta sonunda da göreceğiz." dedi.

İSTANBUL'DA HAFTA SONUNA DİKKAT

İstanbul'da bugün ve perşembe günü yağış görülmeyeceğini ifade eden Çelik, cuma ve cumartesi günleri İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini, sıcaklıkların ise 18 ila 20 derece bandında seyredeceğini söyledi.

İzmir'de ise hafta boyunca aralıklarla sağanakların etkili olacağını dile getiren Çelik, hafta sonu gelecek yeni yağışlı sistemin İzmir'e kuvvetli gök gürültülü yağış getireceğini belirtti.

İŞTE YAĞMUR VE KAR BEKLENEN İLLER

Türkiye yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre cuma günü sağanak yağışların başlaması ile etkisinin artması öngörülüyor. Pazar günü ise 64 ilde sağanak yağış bekleniyor, bazı bölgelerde hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek.

Sivas, Malatya, Erzincan, Muş, Van ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli kar yağışı etkili olacak. İşte sağanak yağış beklenen iller;

Cuma günü İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Antalya, Burdur, Denizli, Muğla ve Aydın illerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Cumartesi günü Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Antalya, Burdur, Isparta, Mersin ve Adana illerinde gök gürültülü kuvvetli, Zonguldak, Karabük, Bolu, Ankara, Çankırı, Bolu, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Karaman, Konya, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir sağanak yağışlar bekleniyor.

Pazar günü İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Burdur, Denizli, Uşak, Kütahya, Bilecik, Sakarya, Düzce, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Karaman, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa, Niğde, Aksaray, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Çorum, Kırıkkale, Ankara, Bolu, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Bayburt, Gümüşhane, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Siirt, Batman ve Bitlis illerinde sağanak yağış etkili olacak.

BOZCAADA VE GÖKÇEADA'YA BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hattında yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli'den saat 08.00 ve 18.00, Bozcaada'dan saat 07.00 ve 17.00, Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 09.00 ve 21.00, Gökçeada'dan saat 07.00 ve 19.00 seferleri yapılacak olup, gün için planlanan diğer tüm seferler iptal edildi.

MARMARA

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısının öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.

BURSA 5°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ÇANAKKALE 14°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra güney ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 11°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 12°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege kıyılarının öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 8°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 12°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 5°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Doğu Akdeniz'in doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 11°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 16°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 9°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 7°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kayseri, Sivas ve Yozgat çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 5°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ -1°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak yağışlı

KONYA 3°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU 2°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 6°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 12°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 11°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 4°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 11°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 14°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 13°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Malatya ile Elazığ'ın batı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -3°C, 7°C

Parçalı bulutlu

KARS -6°C, 9°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 3°C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

VAN -1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 2°C, 16°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 5°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MARDİN 9°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 8°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu