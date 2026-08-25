Meteoroloji tarih verdi: Sıcaklıklar düşüyor, gök gürültülü sağanak yağış geliyor... Prof. Dr. Şen: 4-5 gün etkisini sürdürecek

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının, Cuma gününden itibaren yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki hafta hatta bu hafta sonu da dahil olmak üzere havada bir hareketlilik var. Bu hareketlilik hem yağış açısından hem sıcaklık açısından birtakım değişiklikler yapacak Türkiye üzerinde. Türkiye bu yaz o sıcak hava dalgalarına OMEGA Blokajı'ndan dolayı çok fazla maruz kalmadı ama bütün yaz boyunca da ortalamanın üzerinde sıcaklıklarla geçti. Neredeyse Türkiye'nin her tarafı, Erzincan'da bile 34-35 dereceye veren sıcaklıklar meydana geldi.

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"PERŞEMBE GÜNÜNE KADAR SICAKLAR DEVAM EDECEK"

Baktığımız zaman Perşembe günü son diyelim, önümüzdeki 3 gün bu sıcaklıklar devam ediyor. Yine İstanbul 32-33 derece hatta öğle saatlerinde 34 dereceye kadar çıkabilir İstanbul'da. Sıcaklık yüksek, hissettiğimiz sıcaklık daha da yüksek. Çünkü nem fazla İstanbul'da. Nem öğle saatlerinde en düşük olması gerekirken, nereden baksan yüzde 50-60'lık nem var. Bu da 32-33 derecelik hava sıcaklığının 38-39 derece hissedilmesine neden oluyor. O nedenden dolayı kendimizi rahat hissetmiyoruz.

3 günde bu sıcaklıklar devam edecek. Ama cuma gününden itibaren sıcaklıklar kuzey iç ve doğu bölgelerde 7 dereceye kadar düşüşler meydana getirecek. İstanbul'da düşünürsek hafta sonu 28 dereceye falan düşecek.

"4-5 GÜN YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK"

Boş yere sıcaklık düşmez, Yanında yağış da getiriyor tabii ki... Türkiye perşembe akşamından itibaren cuma, cumartesi, pazar, pazartesiyi de içine katalım, önümüzdeki hafta sonunu takip eden iki günü de hesaba katarsak demek ki 4-5 gün yağışlı bir havanın etkisi altına girecek.

YAĞIŞ NERELERDE ETKİLİ OLACAK?

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Bu yağışlar nerede olacak? Ege ve Batı Akdeniz hariç, Türkiye'nin her yerinde yağış olacak. İstanbul da bundan nasibini alacak. İstanbul cuma ve cumartesi günü yağış alacak. Pazar günü İstanbul'dan doğuya doğru kayıyor. Yağışlar gök gürültülü sağanak şeklinde.

"TEHLİKELİ OLABİLİR"

Her zaman söyleriz, böyle aşırı sıcaklardan sonra gelen bir yağışın tehlikeli olabileceğini. Bu da onlardan bir tanesi olabilir. Yağış olan yerlerde dikkat etmek gerekiyor. Çünkü yer yüzü çok sıcaktı üzerine bir soğuk hava geliyor yukarı seviyelerde. Dolayısıyla dere kenarlarından aman diyoruz uzak duralım. Meteoroloji'nin uyarılarını dinleyelim. Köprü üstlerinde fazla durmayalım. Yıldırım çarpma ihtimali de var, yıldırıma da dikkat edelim. Ağaç altlarında durmayalım.

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ANTALYA İÇİN ORMAN YANGINI RİSKİ UYARISI

Antalya'da nem yüksek. Hissedilen sıcaklık 40-43 dereceye kadar çıkıyor. Cuma-cumartesi günü Antalya'da akışlar kuzeye dönüyor, kuzeye dönünde fön etkisi meydana gelecek. Sıcaklığı 40 dereceye çıkartacak. Hissedilen sıcaklığı demiyorum, hava sıcaklığı 40 dereceye çıkacak. Bu bölgede orman yangınlarına dikkat edelim."