Meteoroloji tarih verdi: Sağanak yağış ve fırtına geliyor! Rüzgarın hızı 60 kilometreyi bulacak | Bu illerde yaşayanlar dikkat

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Türkiye genelinde bu hafta havanın ağırlıklı olarak az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmazken; derecelerin ülke genelinde mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde ise yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre sıcaklıklarda büyük bir değişim beklenmezken, belirli bölgelerde sağanak geçişleri ve saatteki hızı 60 kilometreyi bulabilecek kuvvetli rüzgar etkili olacak. Özellikle hafta ortasından itibaren yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.
SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR: TARİH VERİLDİ
Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Sinop, Samsun, Giresun ve Trabzon’un iç kesimlerinde ve Akdeniz’in Toroslar bölgesinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yeni hava durumu haritasına göre; Yağışlar hafta boyunca ağırlıklı olarak kuzey bölgelerde ve Akdeniz’in iç kesimlerinde hafif ve orta kuvvette etkili olmaya devam edecek. Perşembe günü İstanbul başta olmak üzere Marmara’nın kuzeyi ile Doğu Karadeniz kıyılarında yerel yağış geçişleri öngörülürken, yağışlı hava hafta sonuna doğru kuzey kesimlerde etkisini sürdürecek.
Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Sinop'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KASTAMONU °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 34°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık