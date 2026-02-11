Meteoroloji tarih verdi: Sağanak, fırtına ve kar yağışı uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Kuvvetli geliyor

Haberin Devamı

Hava sıcaklığının, kuzey ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Hafta boyunca yurt genelinde yağışlı hava hakim olacak. Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Siirt, Van, Batman, Şırnak ve Osmaniye illeri için sarı kodlu uyarı verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege (Kütahya hariç), Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale, Balıkesir, Konya, Karaman, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların, Osmaniye, Hatay, Ardahan, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İstanbul'da ise etkili olan bahar havası yerini sağanak yağışlara bırakacak. Yarın İstanbul'da parçalı bulutlu hava hakim olurken yer yer aralıklarla yağmur bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurtta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ege, Akdeniz, Eskişehir dışında İç Anadolu Bölgesi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin yağış alacağını aktaran Tekin, şunları kaydetti:

"Özellikle Ağrı, Bitlis, Bingöl, Erzurum, Muş ve Tunceli'de yağışlar kuvvetli kar şeklinde olacak. Hatay, Adana, Osmaniye çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak var. Bunun yanında ise Batman, Siirt, Diyarbakır, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde ise kuvvetli karla karışık yağmur, yükseklerinde ise kuvvetli kar bekliyoruz."

Tekin, vatandaşların ani sel su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, kar yağışının olduğu yerlerde ise buzlanma ve don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

KUVVETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLACAK

Perşembe günü ise Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan dışında tüm yurtta yağışların görüleceğini dile getiren Tekin, "Perşembe günü özellikle Kıyı Ege, Akdeniz bölge geneli, Doğu Anadolu'nun güney ve batısında yağışlar kuvvetli olurken, Kıyı Ege, Antalya'nın doğu kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında yağışların çok kuvvetli, yer yer şiddetli şekilde olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tekin, perşembe günü için Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde ise rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli, batı kesimlerde ise yer yer çok kuvvetli eseceğini belirterek, vatandaşları uyardı.

Cuma günü ise Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri dışında tüm yurtta yağışların etkisini sürdüreceğini kaydeden Tekin, "Cuma günü yine Kuzey Ege kıyıları, Güney Ege, Akdeniz geneli, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısında yağış kuvvetli olacak. Özellikle Güney Ege, Akdeniz genelinde ise çok kuvvetli, yer yer şiddetli yağışlara maruz kalacağız." diye konuştu.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Yağışların, Osmaniye, Hatay, Ardahan, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan ve kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın, Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

EĞİTİME KAR ENGELİ

Erzurum, Bingöl, Van, Ağrı ve Muş'ta kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Van'ın Çaldıran, Muradiye ve Saray ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Saray Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan değerlendirmeler neticesinde ilçede kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 11 Şubat Çarşamba günü tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarının yanı sıra halk eğitimi, aile destek ve rehabilitasyon merkezleri de dahil olmak üzere öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır." denildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Karlıova Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşacak buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla; ilçemizdeki tüm resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakım evlerinde 11.02.2026 çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli, hamile, kronik rahatsızlığı olan personelimiz ile çocuğu kreşe devam eden kadın personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaklardır" denildi.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Kütahya hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Konya ve Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak, Sivas çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Artvin'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin yağmur ve sağanak, doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ardahan, Hakkari, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

MALATYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

VAN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batman, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı