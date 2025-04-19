Meteoroloji tarih verdi: Sağanak geliyor, sıcaklık düşüyor! | Yurdun büyük bölümünde etkili olacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre bugün yurdun büyük bölümünde güneşli hava hakimken önümüzdeki hafta salı gününden itibaren sağanak yağış etkisini artıracak. Perşembe günü Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki birkaç il dışında ülke genelinde sağanak görülecek.

Önümüzdeki günlerde beklenen hava durumunun tahmin haritası şu şekilde oldu:

İSTANBUL'DA SICAKLIK DÜŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı 5 günlük hava durumu tahminine göre kentte pazartesi günü gündüz sıcaklığının 21 dereceye çıkacağı, perşembe günü sağanak yağışla birlikte 16 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

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YURTTA BUGÜN HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve batısı, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sakarya, Kütahya, Aksaray, Niğde, Bitlis, Elazığ ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ankara’nın kuzey ve doğusu, Çankırı, Bolu’nun doğusu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevreleri ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Karadeniz çevrelerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın, öğle saatlerinde İç Anadolu'nun güney kesimlerinde güney yönlerden (30-50 km/saat) kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun güney kesimlerinde (30-50 km/saat) kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

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UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIĞ UYARISI : Yağışların, Ankara’nın kuzey ve doğusu, Çankırı, Bolu’nun doğusu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevreleri ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşi dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın, öğle saatlerinde güney yönlerden İç Anadolu'nun güney kesimlerinde (30-50 km/saat) kuvvetli esmesi beklendiğinden dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşi dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ANKARA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, ulaşım da yavaşladı.

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Kentte öğle saatlerine doğru sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle caddelerde, sokaklarda ve bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Suyla kaplanan bazı yollarda ulaşım yavaşladı. Çankaya ilçesi Anadolu Bulvarı'nda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar arızalanıp yolda kaldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, tıkanan kanalizasyon mazgallarının açılması için çalışma başlattı.

Yağışın gün boyu aralıklarla sürmesi beklenirken; Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada ani sel, su baskını, yerel dolu ve kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olunması istendi.

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