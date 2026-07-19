Meteoroloji tarih verdi: Bu yazın en sıcak günleri yaşanacak! Kavurucu sıcakların ardından sağanak geliyor | İstanbul dahil birçok ile sağanak uyarısı

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Yurt genelinde bugünden itibaren Balkanlar üzerinden gelen yeni bir sıcak hava dalgası etkili olacak. Ege ve Akdeniz’de sıcaklıkların 45 dereceye ulaşması beklenirken, çarşamba gününden itibaren İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış geçişleri görülecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz bölgesinin doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Bayburt ve Artvin çevreleri ile Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BU YAZIN EN SICAK GÜNLERİ YAŞANACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son hava tahmin raporuna göre, Türkiye yeni bir ekstrem sıcaklık dalgasıyla karşı karşıya. Bugün itibarıyla iç ve batı bölgelerde 1 ila 3 derece artacak olan hava sıcaklıkları, özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde zirve yapacak.
Hafta ortasında etkisini artıracak olan çöl sıcakları nedeniyle Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Ege ve Akdeniz bölgelerinde bu yazın en yüksek değerleri kaydedilecek. Hava sıcaklığının 43 dereceye kadar çıkacağı bu bölgelerde, yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklığın 50 dereceyi bulması bekleniyor.
METEOROLOJİ SAĞANAK YAĞIŞ İÇİN TARİH VERDİ
Kavurucu sıcaklar güney ve batı illerinde etkisini sürdürürken, Çarşamba gününden itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. İstanbul başta olmak üzere Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, Artvin, Ardahan ve Kars illerinde sağanak yağışlar başlayacak.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 35°C
Parçalı bulutlu
BURDUR °C, 36°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 32°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C, 30°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 17°C, 32°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 12°C, 32°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 18°C, 28°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Bayburt ve Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 33°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KARS °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
MALATYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık