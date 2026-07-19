Meteoroloji tarih verdi: Bu yazın en sıcak günleri yaşanacak! Kavurucu sıcakların ardından sağanak geliyor | İstanbul dahil birçok ile sağanak uyarısı

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Yurt genelinde bugünden itibaren Balkanlar üzerinden gelen yeni bir sıcak hava dalgası etkili olacak. Ege ve Akdeniz’de sıcaklıkların 45 dereceye ulaşması beklenirken, çarşamba gününden itibaren İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış geçişleri görülecek.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz bölgesinin doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Bayburt ve Artvin çevreleri ile Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BU YAZIN EN SICAK GÜNLERİ YAŞANACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son hava tahmin raporuna göre, Türkiye yeni bir ekstrem sıcaklık dalgasıyla karşı karşıya. Bugün itibarıyla iç ve batı bölgelerde 1 ila 3 derece artacak olan hava sıcaklıkları, özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde zirve yapacak.

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Hafta ortasında etkisini artıracak olan çöl sıcakları nedeniyle Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Ege ve Akdeniz bölgelerinde bu yazın en yüksek değerleri kaydedilecek. Hava sıcaklığının 43 dereceye kadar çıkacağı bu bölgelerde, yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklığın 50 dereceyi bulması bekleniyor.

METEOROLOJİ SAĞANAK YAĞIŞ İÇİN TARİH VERDİ

Kavurucu sıcaklar güney ve batı illerinde etkisini sürdürürken, Çarşamba gününden itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. İstanbul başta olmak üzere Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, Artvin, Ardahan ve Kars illerinde sağanak yağışlar başlayacak.

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Yağışlı havanın, Perşembe günü etki alanını genişleterek İstanbul genelinde ve Batı Karadeniz bölgesinde de etkili olması tahmin ediliyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 39°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 38°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 37°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 35°C

Parçalı bulutlu

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BURDUR °C, 36°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 32°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 30°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 17°C, 32°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 12°C, 32°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 28°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Bayburt ve Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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AMASYA °C, 33°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KARS °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MALATYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık