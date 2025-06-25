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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji tarih verdi: Aşırı sıcak hava dalgasından sonra sağanak geliyor | Termometrelerde sert düşüş olacak...

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#Hava Durumu#Sıcaklık#Sağanak Yağış
Bu illerde yaşayanlar dikkat Meteoroloji tarih verdi: Aşırı sıcak hava dalgasından sonra sağanak geliyor | Termometrelerde sert düşüş olacak...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2025 17:24

Bu hafta yurt genelinde etkili olan mevsim normallerinin üzerindeki sıcak hava dalgası, batı bölgesinde ve Karadeniz'in bir bölümünde pazar gününden itibaren yerini sağanak yağışlara bırakacak. Sıcaklıklarda da hissedilir seviyede düşüş yaşanacak.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aşırı sıcak hava dalgası için uyarıda bulunmuştu. Bu hafta etkili olan mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar yerini sağanak yağışa bırakıyor. Sağanak beklenen iller ise hava durumu tahmin haritasında şu şekilde gösterildi:

Bu illerde yaşayanlar dikkat Meteoroloji tarih verdi: Aşırı sıcak hava dalgasından sonra sağanak geliyor | Termometrelerde sert düşüş olacak...

İÇ ANADOLU VE DOĞU'DA SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Yapılan tahminlere göre pazar gününden itibaren yurdun batısının büyük bölümünde, Karadeniz'de ise birkaç ilde sağanak yağış etkili olacak. Bu tarihlerde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aşırı sıcak havalar yine etkili olmaya devam edecek. Diyarbakır'da pazartesi günü termometrelerin 42 dereceyi göstermesi bekleniyor.

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Bu illerde yaşayanlar dikkat Meteoroloji tarih verdi: Aşırı sıcak hava dalgasından sonra sağanak geliyor | Termometrelerde sert düşüş olacak...

İSTANBUL'DA SICAKLIKLARDA SERT DÜŞÜŞ

Meteoroloji'nin İstanbul için yayımladığı hava tahminlerine göre bu hafta 35 derece seviyelerine kadar çıkacak olan sıcaklıklar, pazar günü sağanak yağışlarla birlikte 25 dereceye kadar düşecek.

Bu illerde yaşayanlar dikkat Meteoroloji tarih verdi: Aşırı sıcak hava dalgasından sonra sağanak geliyor | Termometrelerde sert düşüş olacak...

YURTTA BUGÜN HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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#Hava Durumu#Sıcaklık#Sağanak Yağış

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