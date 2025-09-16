Meteoroloji tarih verdi: 31 kente sağanak yağış geliyor | Balkanlar üzerinden geliyor! Kuvvetli rüzgar uyarısı

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Kahramanmaraş’ın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta, Güney Ege kıyılarında kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

BALKANLAR ÜZERİNDEN GELİYOR

Haberin Devamı

AKOM'dan yapılan açıklamada çarşamba akşam saatlerinden sonra hava sıcaklıklarının İstanbul'da düşeceği belirtildi.

AKOM yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"İstanbul’da hafta ortasına kadar havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı, çarşamba akşam saatlerinden itibaren ise bölgemize Balkanlar üzerinden gelecek serin hava ile birlikte aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Perşembe gününden itibaren sıcaklıkların 20 dereceye gerilemesi bekleniyor."

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapmış olduğu son hava durumu raporunda perşembe ve cuma günü 31 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Sağanak yağış beklenen iller; Yalova, Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Bolu, Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Mersin, Adana, Samsun, Amasya, Tokat, Osmaniye, Hatay, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Trabzon, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı

Haberin Devamı

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 29

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 26

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 32

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 27

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı 25

Erzurum: Az bulutlu ve açık 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36