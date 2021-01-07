Meteoroloji son hava durumu raporunu açıkladı! İstanbul'a beklenen yağışlar geliyor

Türkiye genelinde barajlardaki su seviyelerinin düşmesi ile birlikte kuraklık tehlikesi gündemde... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu raporunu açıklarken, herkesin beklediği yağışlar hafta sonundan itibaren etkili olacak.

İstanbul ve çevresinde beklenen yağışların hafta sonu ve pazartesi günü olmak üzere üç gün boyunca devam edeceğini duyuruldu.

BUGÜN 7 İL İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Ülkemiz genelinin Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Muğla çevreleri, Balıkesir'in batı ilçeleri İzmir'in kuzey ve batı kesimleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yurdun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İŞTE HAVA DURUMU RAPORU

9 Ocak cumartesi günü Marmara, Ege ve Karadeniz Bölgesi'nde sağanak yağış bekleniyor.





Yağışların 9 Ocak pazar ve 10 Ocak pazartesi günü Marmara Bölgesi ile Karadeniz Bölgesi'nin tamamında etkili olması bekleniyor.







