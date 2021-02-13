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Gündem
İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)-
Haber Giriş: 13.02.2021 - 15:21 | Son Güncelleme:

Meteoroloji kar uyarısı yaparken Antalya'da denize girdiler

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Meteoroloji çok sayıda kente soğuk hava ve kar uyarısı yaparken bugün Antalya'da turistler sahillere akın etti. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının birinci gününde kentte sessizlik hakimken, kısıtlamadan muaf tutulan yerleşik turistler denizin ve güneşli havanın keyfini çıkardı.

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  • Meteoroloji kar uyarısı yaparken Antalyada denize girdiler
  • Meteoroloji kar uyarısı yaparken Antalyada denize girdiler
  • Meteoroloji kar uyarısı yaparken Antalyada denize girdiler
  • Meteoroloji kar uyarısı yaparken Antalyada denize girdiler
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Havı sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının ise 17 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da, 56 saat sürecek olan hafta sonu kısıtlamasının ilk gününde sahiller turistlere kaldı. Konyaaltı sahili yakınlarındaki otellerde konaklayan turistler kumsala gelip denize girdi, kimisi de güneşlenmeyi tercih etti. Yanlarında getirdikleri açılır kapanır sandalyelerini denizin hemen kenarına kuran turistler, ayaklarını denize sokarak güneşlenmenin ayrıcalığını yaşadı.

Meteoroloji kar uyarısı yaparken Antalyada denize girdiler

Ailesiyle birlikte Rusya'dan tatile gelen 36 yaşındaki Max Kazakov, havanın muhteşem olduğunu söyledi. 1,5 yaşındaki kızı Alona ile birlikte kumsalda oyunlar oynayan Kazakov, "Eşim güneşin tadını çıkarıyor. Kımız kumsalda oynuyor. Hava çok güzel. Karşıda dağlı karları görüyorum, burada ise ayaklarımızı suya sokup güneş banyosu yapıyoruz. Bir hafta daha burada kalacağız, sonra ülkemize geri döneceğiz" dedi.

Meteoroloji kar uyarısı yaparken Antalyada denize girdiler

Bol bol selfie çekinen turistler, sessizliğin, güneşin ve sahilin tadını çıkartırken, hayvanseverler de köpeklerini sahilde gezdirdi. Kimi yabancı da bisiklete binip spor yaptı.

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