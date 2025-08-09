Meteoroloji sıcaklık analizi raporunu açıkladı: Son 55 yılın en sıcak temmuz ayı

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Temmuz 2025 Sıcaklık Değerlendirme Raporu’nu açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 1991-2020 normalleri temmuz ayı ortalama sıcaklığı 25 dereceyken, 2025 Temmuz ayında 1,9 derecelik artışla 26,9 dereceye yükseldi. Son 55 yılın en sıcak temmuz ayı değeri olarak kayıtlara geçti.

REKOR DEĞERLER ÖLÇÜLDÜ

Türkiye’de iklim değerlendirilmesinde kullanılan 220 istasyondan 66’sında temmuz ayında rekor sıcaklık değerleri ölçüldü. Sıcaklık rekorlarının kaydedildiği ilk 10 istasyon arasında ilk sırada Cizre yer aldı. Ortalama temmuz sıcaklığı 49,1 derece olan ilçede bu yıl bu değer 49,4 dereceye yükseldi.

Cizre’den sonra sırasıyla sıcaklık rekorları kırılan istasyonlar şöyle:

Ceylanpınar’da önceki yılların temmuz ayı maksimum sıcaklık rekoru 48,2 dereceyken; bu yılın temmuz rekoru 49,0 derece oldu. Birecik’te 47,2 derece olan sıcaklık rekoru 48,1 derece; Tokat’ta 45 derece olan sıcaklık rekoru 47,2 derece; Akçakale’de 46,7 derece olan sıcaklık rekoru 47 derece; Viranşehir’de 46,7 derece olan sıcaklık rekoru 47 derece; Adıyaman’da 45,3 derece olan sıcaklık rekoru 46,3 derece; Kahta’da 44,5 derece olan sıcaklık rekoru 46 derece; Boyabat’ta 45,4 derece olan sıcaklık rekoru 45,8 derece; Kahramanmaraş’ta ise 45,2 derece olan sıcaklık rekoru bu yılın temmuz ayında 45,8 derece olarak kayıtlara geçti.

Haberin Devamı

25 Temmuz’da da Şırnak’ın Silopi ilçesinde 50,5 derece sıcaklıkla, ‘tüm zamanların Türkiye sıcaklık rekoru’ kırılmıştı.