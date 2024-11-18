Meteoroloji'den sarı kodlu alarm! Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul için tarih verdi... 'Aşırı meteorolojik hadiseleri art arda göreceğiz'

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün yurdun doğusu için yağış uyarısında bulunmuş ve gece saatlerinden itibaren etkili olacağını belirtmişti. Bugün çok sayıda ilde sağanak yağış etkisini gösteriyor. 16 il için sarı kodlu alarm verilirken meteorolojik hadiselere dikkat çekildi. Sarı kodlu alarm verilen iller sırasıyla Adana, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Hatay, Malatya, K.Maraş, Muş, Siirt, Tunceli, Batman, Şırnak, Osmaniye oldu.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Şen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi.

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Bugün Trakya ve Batı Ege dışında yağış var. Yağışlar, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ile Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli yağmur, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve kar şeklinde.

"AŞIRI METEOROLOJİK HADİSELERİ ART ARDA GÖRECEĞİZ"

1. Bu hafta aşırı meteorolojik olayları art arda göreceğiz. Çarşambadan itibaren 3 gün Marmara, Ege, iç Anadolu'da LODOS çatı uçmalarına ağaç devrilmelerine neden olabilir. Perşembe ve cumartesi Marmara Akdeniz ve Ege de şiddetli yağmur su baskınlarına neden olabilir.

2. Bu hafta Lodos ile birlikte çarşamba gününden itibaren kuzey de sıcaklıklar 20 dereceyi aşacak. Hafta sonu sıcaklık hızla düşecek ve İç Anadolu Karadeniz iç kesimleri Marmara'nın güney doğusunun yüksekleri ve Doğu Anadolu'da kar yağışı görülecek ve 2 gün sonra yurdu terk edecek.

"İSTANBUL'A ŞİDDETLİ YAĞIŞ GELİYOR"

3. İstanbul bugün hafif yağmurlu 14 C, Perşembe lodos ile birlikte şiddetli yağmur geliyor. Sıcaklık 20 dereceyi geçebilir. Cumartesi de yağmur şiddetli, sıcaklık hafta sonu 10 dereceye düşer.

Bugünden haftanın görünüşü bu şekilde bu bir tahmindir ne kadar değişebilir göreceğiz.

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METEOROLOJİ RAPORUNA GÖRE YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ile Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney, Marmara'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ile Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.