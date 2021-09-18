Meteoroloji 'sarı kod'la uyarmıştı! İstanbul'da yağmur başladı

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Meteoroloji'nin 'sarı kodlu' uyarısının ardından İstanbul'da bazı ilçelerde yağış öncesinde çakan şimşekler adeta geceyi aydınlatırken, gök gürültüsünün ardından sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.



SİLİVRİ'DE DOLU YAĞIŞI



Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Silivri'de akşam saatlerinde hava karardı. Bir süre sonra yağmur başlarken, Silivri Sahili'nde kısa süreli dolu yağdı.



METEOROLOJİ UYARMIŞTI



Meteoroloji'den yapılan açıklama, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün Edirne çevrelerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların zamanla Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinde kısa süreli ve yere olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kısa süreli kuvvetli yağışla birlikte su baskını, sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denilmişti.





