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Meteoroloji 'sarı kod'la uyarmıştı! İstanbul'da yağmur başladı

#Hava Durumu#Istanbul#Yağmur

Meteoroloji, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne ve İstanbul için sarı kodlu uyarıda bulunmuştu. Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinde kısa süreli ve yerel olarak görülecek olan gök gürültülü sağanak yağış 19.30 itibarıyla başladı. 

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Meteoroloji'nin 'sarı kodlu' uyarısının ardından İstanbul'da bazı ilçelerde yağış öncesinde çakan şimşekler adeta geceyi aydınlatırken, gök gürültüsünün ardından sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.

SİLİVRİ'DE DOLU YAĞIŞI

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Silivri'de akşam saatlerinde hava karardı. Bir süre sonra yağmur başlarken, Silivri Sahili'nde kısa süreli dolu yağdı. 

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji'den yapılan açıklama, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün Edirne çevrelerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların zamanla Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinde kısa süreli ve yere olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kısa süreli kuvvetli yağışla birlikte su baskını, sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denilmişti.


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#Hava Durumu#Istanbul#Yağmur