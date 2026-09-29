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Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı: İlçede yollar göle döndü; ev ve iş yerlerini su bastı

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#Meteoroloji#Karasu#Sakarya
Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı: İlçede yollar göle döndü; ev ve iş yerlerini su bastı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2026 09:53

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu alarmla uyarıda bulunduğu Sakarya'da şiddetli yağışlar etkili oldu. Karasu ilçesinde sağanak nedeniyle mahalle içerisinden geçen dere taştı. Taşkın nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

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Karasu ilçesi Darıçayırı Mahallesi’nde, meteorolojik uyarının ardından dün başlayan yağış, gece ve sabah saatlerinde yoğun şekilde devam etti. Yağış nedeniyle sabah saatlerinde mahalle içerisinden geçen dere taştı.

Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı: İlçede yollar göle döndü; ev ve iş yerlerini su bastı

Derenin taşması sonucu mahallede bulunan çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Su baskınları nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, bölgede çalışma başlatıldı.

Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı: İlçede yollar göle döndü; ev ve iş yerlerini su bastı

TEDBİRLER ALINTI

Yağışın etkisini sürdürmesi nedeniyle mahallede su baskınlarına karşı tedbir alınırken, taşkının ardından oluşan zararların belirlenmesi için çalışma yapılması bekleniyor.

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Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı: İlçede yollar göle döndü; ev ve iş yerlerini su bastı

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#Meteoroloji#Karasu#Sakarya

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