Meteoroloji sarı kodla uyardı: Trakya’yı sağanak vuracak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Trakya başta olmak üzere Marmara’da ve Kuzey Ege’de görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar için uyarıda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan açıklamada, 17.04.2022 Pazar günü Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege’de görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların; akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak Kırklareli, Edirne, Tekirdağ çevreleri ile Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere İstanbul, Çanakkale, Balıkesir’in kuzey ve batısı ile İzmir’in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



METEOROLOJİ SAAT VEREREK UYARDI



Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda, yağışların 17 Nisan 2022 akşam 18.00 ve 18 Nisan 2022 sabah 09.00 saatleri arasında etkili olacağı ifade edilirken vatandaşların yapılacak uyarıları dikkate almaları ve sel, yıldırım gibi doğal afetlere karşı tedbirli olmaları gerektiği hatırlatıldı.



AFETLERDEN KORUNMA YÖNTEMLERİ HATIRLATILDI



Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün internet sitesi aracılığıyla yaptığı duyurunun yanı sıra, vatandaşlara doğal afetlerden korunma yöntemleri de hatırlatıldı. MGM’nin aktardığı bilgilerde, selden önce hazırlıklı olunması gerektiği ifade edilerek yaşanabilecek sel afeti durumunda; “Evde değerli eşya ve önemli belgeleri yüksek yerlere kaldırın. Varsa afet ilk yardım çantasını yanınıza alın. Zarara yol açabilecek ya da zarar görebilecek eşyaları içeri alın. Su kaynakları kirlenebileceğinden, yedek içme suyunuzun olduğundan emin olun. Suyun evi terk ettiği her yerden içeri de girebileceğini hatırlayın. Kum torbaları temin edin. Selin kullanabileceği ark, hendek, vadi ve kanyon gibi yerlerden uzak durun. Açık alandaysanız en yüksek cisim siz olmayacak şekilde tepeye çıkın” hatırlatmasında bulunuldu.



Yıldırımlardan korunma yöntemlerinin de yer aldığı açıklamada; “Yıldırım oluşmasında meteorolojik şartların yanı sıra yer yüzeyinin durumu da çok önemlidir. Yüksek binalar, ağaçlar ve metalik eşyalar gibi iyonlaştırıcı malzemeler yıldırım oluşumu için uygun koşullar hazırlarlar. Can ve mal kaybını en aza indirebilmek için bu hususlara dikkat edilmelidir; Yüksek bina ve yapılarda (minare gibi) paratoner (yıldırımsavar) kullanılmalı. Yıldırım riski olan havalarda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durulmalı. Metalik eşyalardan uzak durulmalı ancak otomobillerin lastikleri yalıtkan olduğu için otomobil içleri güvenli yerlerdir. Açık arazide iseniz yere çömelerek oturun, kesinlikle yere yatmayın. Su üzerinde iseniz derhal karaya çıkmaya çalışın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Açık arazide gruplar halinde durmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin mümkün olduğunca kullanmayın” ifadelerine yer verildi.