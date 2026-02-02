Meteoroloji saat verip uyardı: Tüm yurt yağış ve fırtınanın etkisi altında! 53 il için alarm verildi

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre yurt genelinde havanın bugün çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya kesimi, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Eskişehir ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Kocaeli, Bursa, Balıkesir'in kuzeyi, Yalova, Düzce, Zonguldak, Bartın, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak, Hakkari, Bitlis, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Antalya’nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

KAR , YAĞMUR VE FIRTINA UYARISI

Yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Kocaeli, Yalova, Düzce, Zonguldak, Bartın, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak, Hakkari, Bitlis, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Antalya’nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, kar örtüsüne sahip düşük rakımlı yerlerde yağışla birlikte kar erimesi, çığ riski ile yağmur yağan yerlerde sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın; Marmara ile Kıyı Ege’de kuzeyli, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Trakya kesimi ile Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; bölgenin batısı, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, -1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, -1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzey yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 15°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'de kuvvetli, Antalya'nın doğusunda yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 17°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, zamanla bölgenin kuzeydoğusu ile Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, güney ve doğusunda güney yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

BOLU °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) yükseklerinde yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C

Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

VAN °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olacağı bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı