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Gündem
AA
Haber Giriş: 13.09.2021 - 09:39 | Son Güncelleme:

Meteoroloji saat vererek uyardı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

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Meteoroloji saat vererek uyardı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak görülecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kuzey kesimleri çok bulutlu, bölgenin diğer kesimleri parçalı bulutlu olacak.

Bölgede öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Gün içindeki en yüksek sıcaklıkların Iğdır ve Tunceli'de 32, Erzincan'da 29, Ağrı'da 27, Erzurum ve Kars'ta 25, Ardahan'da 22 derece olması öngörülüyor.

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