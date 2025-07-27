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Meteoroloji saat verdi! Türkiye kavrulurken bu illerde sağanak yağış bekleniyor

Güncelleme Tarihi:

#Hava Durumu#Meteoroloji#Sağanak Yağış
Meteoroloji saat verdi Türkiye kavrulurken bu illerde sağanak yağış bekleniyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2025 09:21

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar devam ediyor. İki il için ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Ağrı ile Van’ın kuzeydoğusunun yerel gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

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EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 44°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 44°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Ağrı ile Van’ın kuzeydoğusunun öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 42°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 44°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 43°C
Az bulutlu ve açık

 

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Sağanak Yağış

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