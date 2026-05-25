Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli ve gök gürültülü sağanak geliyor! 5 gün boyunca etkili olacak: İşte yağış alarmı verilen iller

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olacak yeni yağışlı hava dalgasına karşı kritik bir uyarı yayınladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Antalya haricindeki tüm yurtta aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinden itibaren yağışların şiddetini artıracağı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Antalya hariç yurt genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKOM tarafından paylaşılan raporda İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelini etkisi altına alacak yeni hava dalgasına karşı uyarıda bulundu. AKOM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi devam ediyor. Bu nedenle yeni haftanın başında bölgemizde çoğunlukla parçalı, yer yer çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor. Sıcaklıkların 19-23 derece aralığında seyrederek mevsim normallerinin altında kalacağı, ayrıca aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor."

KURBAN BAYRAMINDA HAVA NASIL OLACAK?

Türkiye önümüzdeki 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağışların ve parçalı bulutlu havanın etkisi altında kalacak. Hafta başından hafta sonuna kadar yurdun büyük bir bölümünde yağış geçişlerinin aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Kurban Bayramı'nda yurt genelinde havanın, parçalı çok bulutlu ve büyük bölümünün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Bayramın ilk günü Güney ve Doğu Akdeniz bölgesi, özellikle Ege'nin güneyi, İç Anadolu bölgesinin güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu genelinde yağışların devam edeceği tahmin ediliyor. Bayramın diğer günlerinde de aralıklarla tüm yurtta yağışlı bir havanın hakim olması bekleniyor.

Yetkililer, yağışların kısa süreli ve yerel olmakla birlikte kuvvetli gerçekleşeceği konusunda vatandaşları uyardı. Vatandaşların ani sel, su baskını ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları ve güncel meteorolojik uyarıları yakından takip etmeleri gerektiği vurgulandı

Hava sıcaklıklarının, bayram dönemi de dahil olmak üzere güney, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında kalacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA °C, 24°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege hariç bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Antalya hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde iç ve yüksek kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı