Meteoroloji saat verdi! 9 il için alarm! Gök gürültülü sağanak geliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi için yağış uyarısında bulundu. Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Gümüşhane ve Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda, Erzurum'un kuzeyi ve Ardahan'da yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

ÖĞLE SAATLERİNDE BAŞLIYOR

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren yarın 21.00 sıralarına kadar bölge genelinde rüzgarın güney ve batı yönlerden zaman zaman kuvvetli, yerel olarak da fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

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Ayrıca, Diyarbakır ve Şanlıurfa çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Vatandaşlara, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması uyarısı yapıldı.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 32

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık 37

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık, bu sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 30

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 27

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 28

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Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık 39