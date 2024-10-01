Meteoroloji paylaştı: 17 ilde alarm! Orhan Şen 'risk yüksek' diyerek uyardı: Dere kenarlarını terk edin köprülere çıkmayın

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile İstanbul, Ankara, Bitlis, Muş, Bingöl, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz (Giresun dışında), Amasya, Tokat, Çorum, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Sakarya ve Kocaeli yerel kuvvetli, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Düzce, Karabük ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

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Rüzgârın; Marmara’nın kuzeydoğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının iç kesimlerde hissedilir derecede (8 ila 14 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

17 İLDE ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 ile sarı kod, 3 ile turuncu kodlu uyarı verdi. Turuncu alarm verilen iller; Bartın, Zonguldak, Kastamonu olurken sarı kodlu uyarı verilen iller; Ağrı, Bingöl, Bitlis, Bolu, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Sinop, Van, Ardahan, Iğdır, Karabük, Düzce oldu.

"DERE KENARLARINDAN UZAKLAŞIN"

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bugün beklenen şiddetli yağışlarla ilgili uyarılarda bulundu. Orhan Şen'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar şu şekilde:

Sabah saatlerinden itibaren yarın öğlene kadar Zonguldak, Bartın - İnebolu arasında aşırı yağış var. Bu sürede 200kg yağiş yağabilir. Bu bölgedeki dereler taşar. Dere kenarlarından ve yataklarından uzaklaşın, yükseklere çıkın. Fırtına da var.

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İstanbul bugün sabah yerel yağmur görülebilir. Sonbahar havasında 20 C. İzmir 24, Antalya 28, Ankara akşam yağmurlu 17 C.

Hafta sonu bugüne göre sıcaklıklar 7-8 derece artacak. Haftanın ikinci yarısı yağış görünmüyor.

"RİSK YÜKSEK"



Batı Karadeniz bölgesi Bartın, Zonguldak, Amasra, Kastamonu-Bozkurt-İnebolu'da yaşayan vatandaşlar aşırı yağış ve fırtınayı afete dönüştürmeden atlatmak için tedbirinizi sabahtan alın. Dere kenarlarını terk edin köprülere çıkmayın denizden uzaklaşın, risk yüksek.