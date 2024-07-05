Meteoroloji paylaştı! 14 ilde sarı kodlu alarm.... Orhan Şen'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale haric), Ege (İzmir ve Aydın haric), Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Mersin, Adana, Osmaniye, K. Maraş’ın batısı, Hatay kıyıları ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz (Sinop hariç), Marmara'nın doğusu, Çorum ve Amasya çevreleri yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

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14 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 ile sarı kodlu uyarıda bulundu. Sarı kodlu iller şöyle:

Amasya, Bilecik, Bolu, Bursa, Çorum, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük, Düzce

İSTANBULLULAR DİKKAT!

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in uyarıları şöyle:

Dün İstanbul'un Anadolu yakısının doğusunda yağmur vardı. Bursa'dan başlayarak Bilecek ve Kocaeli’de sağanak vardı. Dün Şile civarındaki yağmur dışında önemli bir yağış olmadı. Bugüne baktığımızda İstanbul'un kuzey ilçelerinde öğle saatlerine doğru yağmur var. Öğleden sonra yağmur tamamen İstanbul'un doğusuna devam edecek. Gök gürültülü de yapabilir ama çok şiddetli olacağını tahmin etmiyorum. Öğleden sonra Anadolu'daki yağış kuvvetli görülüyor.

Bugün havanın en serin halini yaşıyoruz. Yarından sonra sıcaklık tekrar yükseliyor. Önümüzdeki haftadan itibaren Batı'ya yeni sıcak hava dalgası geliyor. Yağış hemen hemen Türkiye'yi terk edecek. Doğu'da yarın yağışlar var ama Batı'da yarın yağışlar yok. Çorum, Kastamonu, Ankara'nın şehir dışında sağanak yağış bekleniyor. Sel baskınlarına neden olabilir.

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ORMAN YANGINLARI OLUR MU?



Batı Karadeniz'de öğleden sonra yağış kuvvetli görünüyor. Kastamonu, Zonguldak civarında yağışlar olacak ve yıldırım düşme ihtimali kuvvetli, dikkatli olmak lazım. Tekrar sıcak hava dalgasına giriyoruz, orman yangınlarına dikkat etmeliyiz.

İstanbul'da sıcaklık yarından itibaren 30-32 derecelere çıkacak. Dolayısıyla İstanbul'da sıcaklıklara karşı tedbirleri almak lazım. Bu sene sıcak haberlerini yapacağız anlaşılan. Daha temmuz ve Ağustos var.