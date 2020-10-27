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AA
Haber Giriş: 27.10.2020 - 20:21 | Son Güncelleme:

Meteoroloji o bölgeyi uyardı! Kuvvetli olması bekleniyor

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Meteoroloji o bölgeyi uyardı! Kuvvetli olması bekleniyor
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Kıyı Ege, İzmir, Manisa ve Aydın için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bölgenin yarın öğle saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelecek yağışlı havanın etkisi altına girmesi tahmin ediliyor.

Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege'de, gece ve perşembe sabah saatlerinde İzmir ve Aydın il geneli ile Manisa merkez ve güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hafta sonu ise söz konusu yağışlara ek olarak Balkanlar üzerinden gelen yeni bir serin ve yağışlı havanın bölgenin kuzeybatı kesimlerinde yağış bırakması öngörülüyor.

Yağışla bölgede sıcaklıkların azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

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