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VAN (İHA)
Haber Giriş: 06.02.2020 - 16:02,Son Güncelleme:/

Meteoroloji o bölgeyi uyardı! Kar yağışı...

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Meteoroloji o bölgeyi uyardı! Kar yağışı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Doğu Anadolu'da beklenen yağışların cuma (07.02.2020) ve cumartesi (08.02.2020) günleri Erzincan, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile Tunceli'nin kuzeyi, Siirt'in ve Şırnak'ın ise doğusunda yoğun kar (20 cm. üzeri) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelmesi muhtemel buzlanma, don olayı, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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