×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Meteoroloji müjdeyi verdi: Hafta sonu serinleyeceğiz

Güncelleme Tarihi:

#Hava Durumu#Yağışlı Hava#Meteoroloji
Meteoroloji müjdeyi verdi: Hafta sonu serinleyeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2026 19:37

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 4-5 Temmuz hafta sonu tahminlerine göre, Türkiye’nin büyük bölümünde sıcak havalar yerini yer yer gök gürültülü sağanak yağışlara bırakacak. Özellikle kuzey ve iç kesimler belirgin şekilde serinleyecek.

Haberin Devamı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, AA muhabirine, yurt genelinde bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tekin, sıcaklıkların yarın ve cuma günü yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini bildirdi.

Yarın ve cuma günü yurdun büyük bölümünün parçalı ve az bulutlu havanın etkisi altında kalacağını söyleyen Tekin, hafta sonu ise yurdun büyük bölümünde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak beklendiğini belirtti.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Tekin, yarın Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Bilecik, Kütahya ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış beklendiğini ifade etti.

Cuma günü ise Trakya, Akdeniz'in ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Osmaniye, Hatay ve Yozgat çevrelerinde yağış görüleceğini bildiren Tekin, şunları kaydetti:

Haberin Devamı

"Hafta sonu ise ülkemizin büyük bölümü yağışlı havanın etkisi altında kalacak. Cumartesi günü Marmara, Kuzey Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yağış görülürken, pazar günü Trakya, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu dışında tüm yurtta yağışlı hava kendini gösterecek."

Meteoroloji müjdeyi verdi: Hafta sonu serinleyeceğiz

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Ankara'da yarın ve cuma günü yağış beklenmediğini kaydeden Tekin, "Hava parçalı ve az bulutlu olacak. Hafta sonu başkentte yağışı göreceğiz." dedi.

Tekin, hava sıcaklığının Ankara'da yarın 36, cuma 34, cumartesi 33 ve pazar günü 28 derece olacağını söyledi.

İstanbul'da havanın yarın ve cuma günü az bulutlu ve güneşli olacağını anlatan Tekin, "Yağış beklemiyoruz. İstanbul'da yine hafta sonu yağışlar kendini gösterecek. Hava sıcaklığı pazar günü 28 dereceye kadar düşecek." diye konuştu.

Tekin, İzmir'de ise 2 gün boyunca yağış beklenmediğini, cumartesi kuzey ve iç kesimlerinde yağış görüleceğini ifade ederek, "Pazar günü parçalı az bulutlu olacak. Hava sıcaklığı İzmir'de önümüzdeki 4 gün boyunca 34 ile 35 derece arasında değişecek." açıklamasında bulundu.

Haberin Devamı

Meteoroloji müjdeyi verdi: Hafta sonu serinleyeceğiz

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hava Durumu#Yağışlı Hava#Meteoroloji

BAKMADAN GEÇME!