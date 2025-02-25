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Sibirya kökenli soğuk havanın getirdiği kar yağışı, geçtiğimiz hafta boyunca yurt genelinde hissedildi. İstanbul başta olmak üzere birçok kentte eğitime ara verildi. Özellikle megakent, uzun zaman sonra beyaz örtüyle kaplanarak muhteşem bir manzara sundu.



Bu hafta ise kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz’de yoğun kar yağışları yaşanacakken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 il için sarı ve turuncu kodlu kar yağışı uyarısı yaptı. Sarı kodla uyarılan iller Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu olurken turuncu kodla uyarılan iller ise Rize ve Artvin oldu.



Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ulaşımda aksama, buzlanma, sis, pus ve çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.





‘TOPLAMDA, 70-80 KG’LIK KAR YAĞIŞININ DÜŞTÜĞÜ YERLER OLDU’

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Bu soruya Meteoroloji Mühendisi Adil Tek ile cevap aradık.Öncelikle birkaç gündür yaşanan kar yağışını değerlendiren Adil Tek,ifadelerini kullandı.

“Kar yağışı, başlangıçta beklenenin biraz üzerinde gerçekleşti” diyen Adil Tek, “İlk gün, yoğun bir şekilde yağarken, ikinci günde İstanbul’un bazı ilçelerinde etkisini sürdürdü. Ancak, ikinci günden sonra yoğun kar beklentileri azalmaya başladı. Toplamda, 70-80 kg’lık kar yağışının düştüğü yerler oldu; bazı bölgelerde ise bu miktar daha azdı. Kişisel olarak beklentim karşılandı. Fakat insanların beklentileri çok daha fazlaydı. Yolların kapanacağı, kar yağışının gündelik hayatı zorlaştıracağı gibi senaryolar öngörülmüştü. Bu tür bir durum yaşanmadı. Bu daha çok, Batı ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşandı” dedi.





AKDENİZ’DEN GELEN SİSTEM YENİDEN KAR YAĞIŞLARINA NEDEN OLACAK

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Kar yağışının bir-iki gün boyunca Samsun’dan başlayarak Artvin’e kadar devam edeceğini söyleyen Adil Tek, “Önümüzdeki günlerde İstanbul ve çevresinde kar yağışı beklenmiyor. Marmara’nın neredeyse tamamında güneşli ya da yağmurlu bir hava olacak. Özellikle İstanbul perşembe günü öğleden sonra yağmur alacak ve bu durum cuma günü de devam edecek. Doğu Karadeniz’deki yağışlardan sonra kuzeyden gelen kar yağışı ise artık yurdu tamamen terk etmiş olacak” dedi.

Ancak Akdeniz’den gelen yeni bir sistemin olduğunu dikkat çeken Tek, “Bu durum kar yağışına neden olabilir. Özellikle Antalya ile Muğla’nın yüksek kesimlerinde kar görülebilir. Önümüzdeki bir-iki günde Kaz Dağları’nda da kar yağışının görülme ihtimali çok yüksek. Hatta Eskişehir ve Kütahya’da da kar görülebilir” ifadelerini kullandı.





MART AYINDA HAVA NASIL OLACAK?

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Hava durumu tahmin modellerine göre mart ayının ilk iki haftasında havanın nasıl olacağına değinen Adil Tek, gün gün şu bilgileri paylaştı:

1-2 Mart: İstanbul başta olmak üzere çevre illerde hava kapalı olacak. Bu tarihlerde yağış beklenmiyor. İç Anadolu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışlar görülebilir.

3-4 Mart: İç Anadolu’da kar yağışı, Akdeniz’de ise yağmur etkili olacak. İstanbul ve çevresi de yağmurun etkisine girmiş olacak. Trakya’da ise zayıf da olsa kar yağışı görülecek. Batı Karadeniz’de de biraz fazla yağış olabilir.

5-6 Mart: Bu tarihlerde İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bölümünde havalar ısınmaya başlayacak.

7-12 Mart: Mart ayının 7’sinden 12’sine kadar hava mevsim normallerinde seyredecek. Yer yer Ege ve İç Anadolu bölgelerinde yağmur görülebilir. Özellikle Marmara, Batı Karadeniz, Ege’de sıcaklıklar mevsim normallerinin bir derece üzerinde olacak. Sıcak gün sayısının soğuk gün sayısından fazla olacağını söyleyebilirim. Genel olarak sıcaklık ise 7-10 derece arasında değişecek.



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İstanbul’a su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı son günlerdeki kar yağışlarının etkisiyle yüzde 72.2 seviyesine ulaştı. Geçtiğimiz ay İstanbul’un barajlarındaki son durumu İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi İçsu Kaynakları Yönetim Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meriç Albay’a danıştığımda ise “Barajlara dokunmamaya özen gösteriyoruz. Şu anda Melen’den gelen suyu kullanıyoruz ve barajlardaki sularımıza mümkün olduğunca az müdahale ediyoruz. Aslında bu suyu genelde kullanıyorduk, ama son zamanlarda daha yoğun bir şekilde kullanmaya başladık. Kar yağışına ihtiyacımız var” demişti. Özellikle Prof. Dr. Albay, rahat bir ilkbahar ve yaz geçirmek için barajlarda olması gereken doluluk oranının yüzde 80 olması gerektiğini, bu oranı yakalayamazsak tehlike çanlarının çalmaya başlayacağının altını çizmişti. Son bir haftada doluluk oranının yüzde 80’lere yaklaşması ise yüzleri güldürdü.



Fotoğraflar: AA