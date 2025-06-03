Meteoroloji Mühendisi Adil Tek gün gün açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak? Yaz geliyor ama bazı bölgeler sürprizlere açık

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Mayıs ayı boyunca yağmurlu günlerin sayısı fazlaydı; ayın son günlerinde Antalya’da görülen yumruk büyüklüğündeki dolu yağışı ise mevsim normallerinin ne kadar dışında olduğumuzu bir kez daha hatırlattı.

GÜNDÜZLERİ GÜNEŞ YÜZÜNÜ DAHA SIK GÖSTERSE DE AKŞAM SAATLERİNDE SERİNLİK HÂLÂ HİSSEDİLİYOR

Hava sıcaklıkları bir artıp bir azalırken, vatandaşlar haziranla birlikte havaların ısınmasını umut etmeye başladı. Ancak haziran kapıyı çalsa da sıcaklıklar henüz tam anlamıyla yazı müjdelemedi. Gündüzleri güneş yüzünü daha sık gösterse de akşam saatlerinde serinlik hâlâ hissediliyor.

Kurban Bayramı yaklaşırken, pek çok kişi tatil planlarını hava durumuna göre şekillendirmeye çalışıyor. Bu bağlamda herkesin merak ettiği soru ise bayram boyunca havanın nasıl olacağı…

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KIRKİKİNDİ YAĞIŞLARI BU YIL ERKEN GÖRÜLDÜ



Meteoroloji Mühendisi Adil Tek’e ilk olarak bu yıl kışın uzun sürüp sürmediğini sordum. Tek, kış mevsiminin uzun sürmediğini ancak, nisan ve mayıs aylarının geçmiş yıllara kıyasla mevsim normallerinin altında sıcaklıklarla geçtiğini vurguladı ve şu bilgilerin altını çizdi:

-- Özellikle gece sıcaklıklarındaki düşüş çok dikkat çekiciydi. Kuzeyden esen rüzgârlar serin havayı daha da hissettirdi ve bu durum üşümemize neden oldu. Ayrıca mayıs boyunca bolca yağmur yağdı hatta geçtiğimiz günlerde Antalya’da oldukça şiddetli dolu yağışı bile yaşandı. Benzer bir durum birkaç gün önce Afyon ve çevresinde de görüldü. Özellikle Ankara ve Eskişehir civarındaki kuvvetli dolu dikkat çekiciydi. Bu tür dolu yağışlarına bu mevsimde sık rastlanmaz.

-- Tüm bu sürece ve yaşanan yağmurlar için halk arasında kırkikindi yağışları olarak bilinen kısa süreli ama şiddetli sağanaklar diyebilirim. Geçtiğimiz hafta ve son birkaç gündür Doğu bölgelerimizde görülen yağışları da bu kapsamda değerlendirebiliriz. Ama şunun da altını çizmekte fayda var, aslında kırk ikindi yağışları genellikle yaz aylarında görülür ya da yaz başında… Ancak bu ilkbahardaki yağışlar da onları andırdı; özellikle öğleden sonra şiddetlendi.







‘MISIR’DAN BAŞLAYARAK ÜLKEMİZİN ÜZERİNE GELEN BLOKAJ BOZULUYOR VE ARTIK SICAKLIKLAR ARTIYOR’



“Mısır’dan başlayarak güney bölgelerimizi etkileyen ve İran’a kadar uzanan bir atmosferik blokaj söz konusu. Bu blokaj, bölgemizdeki hava akışını uzun süredir baskılıyor” diyen Adil Tek, “Ancak bu yapı, 4 Haziran’dan itibaren zayıflamaya başlıyor. Özellikle jet akımının bu bölgede zayıflamasıyla birlikte, sıcak hava dalgalarının önü açılıyor. 5 Haziran’dan itibaren de yaz mevsiminin sıcak yüzünü yavaş yavaş hissetmeye başlayacağız” ifadelerini kullandı.

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Tek, hava sıcaklıklarının kademeli olarak artacağını ve yaz havasının ülke genelinde daha belirgin hale geleceğine dikkat çekerek, “Bugün doğu bölgelerde yağışlar etkisini sürdürüyor. Aynı yağışlı hava, yarın da doğuda etkili olmaya devam edecek. Batı bölgelerde ise yağışlar tamamen sona ermiş durumda. Batıda güneşli ve kuru bir hava hakimiyeti olacak” dedi.





BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Adil Tek, bayramda havanın nasıl olacağını ise gün gün açıkladı:

5 Haziran Perşembe (Arife):



Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar ise geçtiğimiz haftaya kıyasla yükselmeye başlıyor. Gece sıcaklıkları iç kesimlerde çok fazla yükselmiyor; bu bölgelerde gece değerleri yaklaşık 4 ila 12 derece arasında seyrediyor. Kıyı bölgelerde ise gece sıcaklıkları daha ılıman, 12 ila 20 derece arasında değişiyor. Gün içinde ise doğu bölgelerde sıcaklıklar 35 ile 40 derece arasında yükseliyor. Batı kesimlerde, özellikle Marmara Bölgesi’nde gündüz sıcaklıkları 28 ila 34 derece arasında değişecek.

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6 Haziran Cuma (Bayramın birinci günü):



Batı bölgelerde yağış beklenmiyor, hava açık ve güneşli olacak. Ancak Doğu Anadolu’nun doğusunda yerel yağışlar görülebilir. Gece sıcaklıkları iç kesimlerde ve özellikle Doğu Anadolu ile Karadeniz’in iç bölgelerinde hâlâ düşük seviyelerde seyrediyor. Bu bölgelerde gece sıcaklıkları 8 ila 12 derece arasında değişiyor. Öte yandan Marmara, Ege kıyıları ve Akdeniz bölgeleri yaz sıcaklıklarını hissetmeye başlamış olacak. Bu bölgelerde gece sıcaklıkları 24 dereceye kadar yükseliyor.





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Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Sadece Doğu Anadolu’da yerel ve kısa süreli yağışlar görülebilir. Güneydoğu Anadolu’da gündüz sıcaklıkları 40 dereceye kadar yükseliyor. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise sıcaklıklar 30 ila 35 derece arasında olacak. Doğu Karadeniz’de ise diğer bölgelere kıyasla sıcaklıklar belirgin şekilde artmıyor; bu bölgede hava görece daha serin kalmaya devam edecek.

8 Haziran Pazar (Bayramın üçüncü günü):



Genel olarak yurt genelinde yağış beklenmiyor. Sadece Doğu Anadolu’nun doğusunda çok zayıf ve lokal yağış geçişleri görülebilir. Pazar günü de hava durumu, cumartesi günüyle benzer olacak. Sıcaklık değerlerinde belirgin bir değişiklik beklenmiyor; mevcut sıcaklıklar korunacak.

9 Haziran Pazartesi (Bayramın dördüncü günü):



Diğer iki güne kıyasla benzer hava koşulları hakim olacak. Sıcaklıklarda genel olarak önceki günlere göre 1-2 derece kadar küçük dalgalanmalar olabilir.





BAYRAM BOYUNCA İSTANBUL’DA HAVA NASIL OLACAK?

Adil Tek’in açıklamasına göre, İstanbul’da da gece sıcaklıkları yükselmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde 14-16 derece arasında seyreden gece sıcaklıkları artık 20 dereceye kadar çıkıyor. Bayram boyunca gündüz sıcaklıklarının ise 28 ile 34 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

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BAYRAM TATİLİNDE DENİZE GİRMEK İSTEYENLER İÇİN ÖNEMLİ BİLGİ



Bayram tatilinde serinlemek için denize girmeyi düşünenler olabilir. Meteoroloji uzmanı Adil Tek, bu konuya da değinerek deniz suyu sıcaklıkları hakkında önemli bilgiler paylaştı. Bölgelere göre deniz suyu sıcaklıklarının şu şekilde olacağı öngörülüyor:



Akdeniz’de 22-26 derece

Ege’de 20-22 derece

Marmara’da 19-22 derece

Karadeniz’de 16-20 derece



Fotoğraflar: iStock

