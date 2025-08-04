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Meteoroloji İstanbul için tarih verdi: İki günlük sağanak yağış geliyor!

Güncelleme Tarihi:

#Hava Durumu#Sağanak Yağış#İstanbul
Meteoroloji İstanbul için tarih verdi: İki günlük sağanak yağış geliyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2025 12:54

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre haftanın iki günü İstanbul'da gökgürültülü sağanak yağış hakim olacak. Öte yandan önümüzdeki 5 günlük tahminlerde yağışların etkili olacağı iller de duyuruldu.

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İstanbul'da geçtiğimiz günlerde mevsim normallerinin üzerinde hava sıcaklıkları hakim olmuştu. Bunaltıcı sıcakların ardından kentte cuma günü bazı bölgelerde kısa süreli yağış görüldü. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine döndüğü İstanbul için yeni bir yağış tahmini yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı değerlendirmede bu hafta perşembe ve cuma günleri gökgürültülü sağanak yağış etkili olacak.

İstanbul için yayımlanan 5 günlük hava tahmin raporu şu şekilde gösterildi:

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi: İki günlük sağanak yağış geliyor

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yurt geneli için yayımladığı hava durumu tahmin haritalarında sağanak yağış beklenen iller şu şekilde sıralandı:

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Pazartesi: Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi: İki günlük sağanak yağış geliyor

Salı: Eskişehir, Bolu, Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta, Burdur, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin

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Meteoroloji İstanbul için tarih verdi: İki günlük sağanak yağış geliyor

Çarşamba: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Rize, Artvin, Ardahan
 

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi: İki günlük sağanak yağış geliyor

Perşembe: Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Kütahya, Sakarya, Bolu, Rize, Artvin
 

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi: İki günlük sağanak yağış geliyor

Cuma: İstanbul, Yalova, Kocaeli, Düzce, Bolu, Sakarya, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin
 




Meteoroloji İstanbul için tarih verdi: İki günlük sağanak yağış geliyor

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Cumartesi: Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars

BUGÜN YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Denizli, Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece, doğu kesimlerde 4-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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RÜZGAR: Yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Denizli, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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DENİZLİ °C, 37°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ISPARTA °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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İÇ ANADOLU
Az bulutlu, güney ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 33°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı bulutlu, zamanla güney kesimleri çok bulutlu

KONYA °C, 32°C
Parçalı bulutlu, zamanla kuzey ve batı kesimleri çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ARTVİN °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C
Parçalı, doğu kesimleri çok bulutlu

TRABZON °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 39°C
Az bulutlu

VAN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

 

 

 

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#Hava Durumu#Sağanak Yağış#İstanbul

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