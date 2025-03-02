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Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Sağanak yağış dalgası geliyor... İşte güncel hava durumu tahmin raporu

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul Hava Durumu
Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Sağanak yağış dalgası geliyor... İşte güncel hava durumu tahmin raporu
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2025 09:38

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre İstanbul'da sağanak yağış dalgası bekleniyor. Yapılan açıklamada megakent için saat verildi. Öte yandan önümüzdeki haftada bazı bölgelerimiz için kar yağışı tahmini yapıldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için sağanak uyarısı geldi. Günlük hava durumu tahminine göre kentte akşam saatlerinden sonra yağmur başlayacağı ifade edildi.

Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Sağanak yağış dalgası geliyor... İşte güncel hava durumu tahmin raporu

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahmin raporuna göre megakentte pazartesi günü de sağanak etkili olacak

Öte yandan Meteoroloji'nin 5 günlük tahmin haritasına göre pazartesi günü İç Anadolu'daki bazı illerde karla karışık yağmur, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesindeki bazı illerde ise kar yağışı bekleniyor. İşte paylaşılan hava durumu tahmin haritası:

Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Sağanak yağış dalgası geliyor... İşte güncel hava durumu tahmin raporu

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BUGÜN YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Denizli, Afyonkarahisar, Kütahya, Giresun çevreleri ve Konya'nın batı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, İç kesimlerin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üstünde, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Son günlerde meydana gelen kar yağışları sebebi ile Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü oluşmuştur. Bu bölgelerde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde çığ riskinin yüksek olduğu değerlendirildiğinden ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

 

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul Hava Durumu

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