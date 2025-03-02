Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Sağanak yağış dalgası geliyor... İşte güncel hava durumu tahmin raporu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için sağanak uyarısı geldi. Günlük hava durumu tahminine göre kentte akşam saatlerinden sonra yağmur başlayacağı ifade edildi.

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahmin raporuna göre megakentte pazartesi günü de sağanak etkili olacak

Öte yandan Meteoroloji'nin 5 günlük tahmin haritasına göre pazartesi günü İç Anadolu'daki bazı illerde karla karışık yağmur, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesindeki bazı illerde ise kar yağışı bekleniyor. İşte paylaşılan hava durumu tahmin haritası:

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BUGÜN YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Denizli, Afyonkarahisar, Kütahya, Giresun çevreleri ve Konya'nın batı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, İç kesimlerin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üstünde, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Son günlerde meydana gelen kar yağışları sebebi ile Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü oluşmuştur. Bu bölgelerde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde çığ riskinin yüksek olduğu değerlendirildiğinden ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.