Meteoroloji il il uyardı: Sarı kodlu alarm verildi! Fırtına, sel , dolu ve hortum tehlikesi

Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen sel felaketleri can kayıplarına yol açmıştı. Hatay'daki şiddetli yağışın ardından doğal afetlerde 4 kişi hayatını kaybetti. Tokat'ın Turhal ilçesi ve Amasya'da da Almus Barajı'nın taşma riskine karşı alarm verilmişti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı güncel tahminlere göre yurdun bazı bölgelerinde şiddetli yağış bekleniyor. 21 il için sarı kodlu alarm verilmiş durumda. Yapılan değerlendirmelerde yağışlarla birlikte meydana gelebilecek hadiselere karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji'nin sarı kodlu alarm verdiği iller Adana, Antalya, Bilecik, Bitlis, Burdur, Bursa, Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, Kocaeli, K.Maraş, Muş, Sakarya, Siirt, Van, Batman, Şırnak, Yalova, Osmaniye oldu.

AKDENİZ İÇİN KRİTİK UYARI

Meteoroloji'nin Akdeniz Bölgesi için yaptığı uyarıda bölgenin iç kesimleri ile Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli yağışların beklendiği belirtildi. Yapılan uyarı şu şekilde oldu:

Yarın (24.05.2026 Pazar günü) sabah saatlerden itibaren Burdur, Isparta, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Antalya'nın, Mersin'in ve Adana'nın iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı: 24.05.2026 06.00-24.05.2026 21.00

MARMARA'NIN DOĞUSUNDA ŞİDDETLİ YAĞIŞ

Meteoroloji'nin Marmara'nın doğusunda beklenen kuvvetli yağış uyarısında şu ifadelere yer verildi:

Yarın (24.05.2026 Pazar günü) ilk saatlerden itibaren Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı: 24.05.2026 00.00-24.05.2026 21.00

GÜNEYDOĞU'DA HORTUM TEHLİKESİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "Güneydoğu Kesimlerde Beklenen Yerel Kuvvetli Yağışlara Dikkat!" başlığı ile yayımladığı uyarı şu şekilde oldu:

Yarın (24.05.2026 Pazar günü) ilk saatlerden itibaren Hakkari, Bitlis, Muş ve Van çevreleri ile Şırnak'ın kuzey ve doğusu, Batman'ın kuzeyi, Diyarbakır'ın kuzeydoğusu, Siirt'in doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı: 24.05.2026 00.00-24.05.2026 21.00

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Elazığ hariç) ile Hatay, Osmaniye, Kayseri ve Balıkesir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Elazığ hariç) ile Hatay, Osmaniye, Kayseri ve Balıkesir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimleri ile Balıkesir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve batı kesimleri ile Kayseri çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

NEVŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde (Sinop dışında) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde (Elazığ dışında) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bayram süresince beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmesi şu şekilde oldu:

Önümüzdeki hafta sonu ve 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü, Ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bayram süresince, Ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu ve büyük bölümünün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, güney ve batı kesimlerde ise yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Arife Günü (26.05.2026 Salı): Ülkemizin büyük bölümünün çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bayramın 1. günü (27.05.2026 Çarşamba): Marmara’nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in İç kesimleri, Doğu Anadolu (Hakkâri ve Şırnak çevreleri hariç) ile Güneydoğu Anadolu’nun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Bayramın 2. günü (28.05.2026 Perşembe): Güney Ege Kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Hakkâri ve Şırnak çevreleri dışında tüm yurtta aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Bayramın 3. günü (29.05.2026 Cuma): Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Hakkâri ve Şırnak çevreleri dışında tüm yurtta aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Bayramın 4. günü (30.05.2026 Cumartesi): Trakya’nın batısı, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu’nun güneyi dışında tüm yurtta aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Arife günü ve Bayram Süresince Ankara, İstanbul ve İzmir için

Tahmin Edilen Hava Durumu:

Ankara: Arife günü çok bulutlu ve Bayram süresince sağanak ve gök gürültülü yağışlı,

En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları:

Salı 9 ila 11 / 22 ila 24, Çarşamba 11 ila 13 / 23 ila 24, Perşembe 10 ila 12 / 19 ila 21, Cuma 10 ila 12 /18 ila 20, Cumartesi 9 ila 11 / 18 ila 20

İstanbul Bayramın 2. ve 3. Günleri sağanak ve gök gürültülü yağışlı

En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları:

Salı 14 ila 16 / 23 ila 25, Çarşamba 13 ila 15 / 20 ila 22, Perşembe 15 ila 17 / 19 ila 21, Cuma 14 ila 16 /18 ila 20, Cumartesi 13 ila 15 / 18 ila 20

İzmir: Arife günü ve Bayram süresince parçalı ve çok bulutlu

En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları:

Salı 14 / 16 ila 28 / 30, Çarşamba 16 ila 18 / 27 ila 29, Perşembe 16 ila 18 / 23 ila 25, Cuma 15 ila 17 /21 ila 23, Cumartesi 13ila 15 / 21 ila 23