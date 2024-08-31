Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli yağış geliyor... Prof. Dr. Orhan Şen: Su baskınına dikkat

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Çorum ve Afyonkarahisar çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Çankırı, Ardahan, Kars, Artvin çevreleri ve Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel olmak üzere kuvvetli, Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların. Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Çankırı, Ardahan, Kars, Artvin çevreleri ve Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel olmak üzere kuvvetli, Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.

📆31 Ağustos 2024 Cumartesi

☔Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

🌡️Hava Sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/OuXXId9lDQ — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) August 31, 2024

PROF. DR. ORHAN ŞEN: SU BASKININA DİKKAT

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Cumartesi Kırklareli'nde öğleden sonra akşam ve gece İğneada, Demirköy, Kıyıköy, Saray, Vize çok şiddetli yağış olabilir su baskınına dikkat. Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Çankırı, Ardahan, Kars, Artvin çevrelerinde kuvvetli yağış var.

Bugün İstanbul sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuzey batı çevresinde öğlen saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık 27 C, Ankara öğleden sonra sağanak yağışlı 30, İzmir 31, Antalya iç kesimler yağmurlu 32"