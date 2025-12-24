Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli sağanak ve kar yağışı etkili olacak... İstanbul için tarih verildi

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Manisa, Yozgat, Sivas, Tokat, Sinop, Artvin çevreleri, Denizli'nin batısı, Konya'nın kuzey ve batısı ile bu sabah saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sivas ve Yozgat çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, Ege ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların akşam saatlerinden sonra Antalya'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

HAVA SICAKLIKLARI HAFTA SONU MEVSİM NORMALLERİ ALTINA İNECEK

Hava sıcaklıklarının, Cuma gününden itibaren kuzey kesimlerden başlayarak azalacağı, hafta sonu mevsim normalleri altına ineceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK? AKOM'DAN AÇIKLAMA

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da önümüzdeki bir hafta boyunda havada çoğunlukla bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken kuvvetli kuzeyli rüzgarlar ile birlikte aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların cuma gününden itibaren 10 derecelerin altında, yeni hafta başında ise 5 derecelerin altına kar değerlerine gerileyeceği öngörülüyor" denildi.

PROF. DR. ŞEN: İSTANBUL'A DA KAR YAĞACAK

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"30 Aralık-31 Aralık ve 1 Ocak'a sarkan günlerde Batı bölgelerinde kar yağışının mümkün olacağını görüyoruz. Bu kesin değil. Daha bir haftadan fazla var. Dolayısıyla yüzde 50'lik bir ihtimal vardı bu yüzde 60'a çıktı esasında. Marmara Bölgesi'ne poyrazdan gelecek hava, Sibirya üzerinden sarkacak bir soğuk hava var. Bu soğuk hava Marmara'nın tamamı, Batı Karadeniz, İç Anadolu Bölgesi'nde 30 Aralık-31 Aralık'ta yani yılbaşı gecesinde kar yağışı görülebilecek.

Çok mu kar yağışı var. Hayır çok değil. Şehir içine yağar mı, İstanbul'a yağar mı? Biliyorsunuz İstanbul'a kar yağmayınca Türkiye'ye kış gelmiyor. İstanbul'a da yağacak gibi gözüküyor. Öyle sosyal medyada dolaşan 'lapa lapa kar geliyor, kara kış, donacağız' gibi böyle bir şey yok. Normal bir kış karı görülecek. Eğer değişmezse, bir haftadan fazla var, değişebilir. Şu andaki verilere göre 30-31 Aralık'ta Marmara'nın doğusunda İstanbul'da dahil olmak üzere Bursa, Kocaeli...

"YENİ YILIN İLK HAFTASINDA ANADOLU'DA KUVVETLİ KAR YAĞIŞLARI OLACAK"

Hatta ayın 1'inden itibaren Anadolu'da kuvvetli kar yağışları olacak. Bu kar yağışları batıda da görülecek. İç Anadolu Bölgesi, İç Ege bölgesinde de kar yağışları biraz kuvvetli görünüyor yeni yılın ilk haftasında. Tahminlerimiz doğrultusunda olacak gibi gözüküyor.

Bu hafta sonu ise Ankara'nın yükseklerine kar yağışı geliyor. Cumartesi-pazar bir soğuk hava daha geliyor."

İŞTE 24 ARALIK ÇARŞAMBA BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Manisa çevreleri ve Denizli'nin batı ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C

Çok bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batısı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Konya'nın kuzey ve batısı ile Yozgat ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur, Sivas ve Yozgat çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 6°C

Çok bulutlu

KAYSERİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 11°C

Çok bulutlu ve gece saatlerinden sonra kuzey ve batısı aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Bartın ve Sinop çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 9°C

Çok bulutlu

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile Tokat ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 10°C

Çok bulutlu

RİZE °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATMAN °C, 11°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 11°C

Parçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz’de fırtına bekleniyor.