Meteoroloji il il tarih verdi ve uyardı! Kar ve sağanak alarmı… İstanbul’da hafta sonuna dikkat

Haberin Devamı

Son hava durumu tahminlerine göre bugün Ege kıyılarının parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece artacak.

HAFTA SONU İÇİN KRİTİK UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna ilişkin haritalı hava durumu raporunu da paylaştı, birçok il için önemli uyarıda bulundu.

Rapora göre; hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtilirken, rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

HAFTA SONUNA DİKKAT

Cumartesi günü İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'nın da dahil olduğu yurdun batı kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji'nin cumartesi günü için yurt genelinde beklenen hava durumu tahmin haritası...

PAZAR GÜNÜ KAR GELİYOR

Pazar günü sıcaklıklar düşerken yağış Türkiye geneline yayılacak. Yurdun doğu kesimlerinde düşen sıcaklıkla birlikte kar yağışı da bekleniyor.

Pazar günü için beklenen hava durumu tahmin haritası...

BİR UYARI DA PROF. DR. ORHAN ŞEN'DEN

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de hava durumu değerlendirmesinde şu ifadeleri kullanmıştı:

2 sene önceki gibi kar yağışı zor gelir ama belli olmaz. La Nina yılıydı bu sene ama çok kuvvetli değildi. Kasım ayından itibaren yaptığımız yayınlarda Ocak ayının 2. haftasına doğru kar yağışı artabilir diyorduk. Ayın 5'i gibi Türkiye'nin Batı bölgelerinde kar yağışı görülecek. Ayın 9'u gibi de bir sistem gelebilir. Türkiye'nin Batı bölgelerinde yağış yapabilir.

Haberin Devamı

3 KRİTİK TARİH

Ayın 5'i ve 9'u gibi bu tarihlerde kar yağışı olabilir. İstanbul da buna dahil. Tabii atmosferdeki olay çok şeyin altında. Eğer değişiklik olmazsa bu kar yağacaktır. Şiddetini şimdiden kestirmek mümkün değil.

Bazı illerde bugün için beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 9

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 13

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı 15

Adana: Az bulutlu ve açık 18

Antalya: Az bulutlu ve açık 17

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 17

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 14

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -5

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 11