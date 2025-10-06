Meteoroloji il il sıraladı: Sarı ve turuncu kodlu alarm verildi... Sel, su baskını, yıldırım ve dolu tehlikesi

Haberin Devamı

Meteoroloji'nin 5 günlük raporuna göre çarşamba günü yurdun geniş kesimi sağanak yağışların etkisi altına giriyor.

SARI VE TURUNCU KODLU ALARM

Bugün Edirne ve Kırklareli için sarı, Çanakkale için turuncu kodlu alarm verildi. Yarının değerlendirmesinde ise 16 il için sarı 4 il için de turuncu kodlu alarm verildi. Turuncu kodlu uyarı yapılan iller Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın oldu. Sarı kodlu uyarı yapılan iller ise Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Bursa, Denizli, Edirne, Isparta, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Uşak, Yalova oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde bölge bölge yapılan değerlendirmelerde sel, su baskın ve dolu tehdidine karşı uyarı yapıldı. Yapılan uyarılar şu şekilde oldı

BATI AKDENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR!

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz’de kuvvetli (21-50 kg/m2), Isparta ve Antalya’nın doğu çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Yağışların Antalya ve Burdur’un doğusu ile Isparta çevrelerinde Çarşamba günü gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olarak devam etmesi beklendiğinden yağışların oluşturacağı sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu, kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

EGE'DE KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR!

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) günün ilk saatlerinden itibaren Ege Bölgesinde kuvvetli (21-50 kg/m2); Muğla, Aydın kıyıları, İzmir’in kuzey ve güney ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu, kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA'DA KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (Pazartesi) akşam saatlerinden itibaren Edirne, Çanakkale ve Kırklareli’nin batısında; yarın (Salı) Sakarya ve Bilecik dışında Marmara Bölgesinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Çanakkale ve Balıkesir’in batısında çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinin sağanak ve yer yer gökgürültülü yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden sonra bölgenin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde Kuzey Ege kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

DENİZLİ °C, 25°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

BURDUR °C, 24°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C

Az bulutlu

DÜZCE °C, 25°C

Az bulutlu

SİNOP °C, 25°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 31°C

Az bulutlu ve açık