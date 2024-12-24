Meteoroloji il il sıraladı! 30 şehre sarı ve turuncu alarm.... Sağanak yağış, kar, fırtına... İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu (Şanlıurfa dışında) ile Karaman, Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yağış alan yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, İzmir, Uşak, Manisa, Denizli, Adana, Mersin çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde kuvvetli, Batı Akdeniz, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, İzmir, Uşak, Manisa, Denizli, Adana, Mersin çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde kuvvetli, Batı Akdeniz, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve kar savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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30 İLE SARI VE TURUNCU KODLU UYARI



Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre kuzeyden gelen yağışlı hava dalgası hafta sonu da sürecek. Meteoroloji bugün 6 ile turuncu, 24 ile ise sarı kodlu uyarı verdi.

Turuncu alarm verilen iller: Antalya, Aydın, Isparta, İzmir, Manisa, Muğla

Sarı alarm verilen iller ise şöyle: Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Eskişehir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Karabük

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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN UYARI



İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 24 Aralık 2024 Salı günü 6 ilde İzmir, Manisa, Muğla, Antalya, Aydın, Isparta için turuncu uyarı verildi. Yapılan açıklamada, turuncu uyarı verilen illerde yaşayan vatandaşlara AFAD tarafından SMS yoluyla bilgilendirilme yapılacağı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Antalya’da 24 Aralık’ta taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyurularak, turuncu uyarı verilen illerde; AFAD İl Müdürlüklerinden ve ilgili diğer tüm kurumlardan: 7 bin 749 personel, 3 bin 118 araç, 600 motopomp ve 334 dalgıç pompanın hazır beklemekte olduğu söylendi.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, "Vatandaşlarımızdan, Meteoroloji uyarılarını dikkatle takip etmelerini ve özellikle sel ve taşkın riski taşıyan bölgelerden uzak durmalarını önemle rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

HAFTA SONU SICAKLIK 4 DERECE DÜŞECEK



CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in uyarıları şu şekilde:

Ülkede bugün lodos hakim. Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden rüzgar kuvvetli,

yağış İstanbul, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Denizli, Mersin Çanakkale'de kuvvetli, Antalya ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak.

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Bugün Hava sıcaklıkları doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, Hafta sonu batı ve kuzey bölgelerde 3-4 derece azalacak. İstanbul sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere yağmurlu 12 C. İzmir yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 13 C. Ankara yağmurlu 8C.