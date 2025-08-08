×
HABERLERGündem Haberleri

Meteoroloji il il duyurdu! Sağanak ve fırtına kapıda

Güncelleme Tarihi:

#Hava Durumu#Sağanak Yağış#Fırtına
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2025 09:33

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre; Marmara’nın doğusu, İç Ege, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun bazı bölgelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Marmara, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden 30-60 km/saat hızında kuvvetli rüzgarlar esecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Türkiye’nin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz (Amasya ve Çorum hariç) ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu, Sinop, Eskişehir, Çankırı, Ardahan, Kars ve Erzincan çevreleri, Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ve Artvin’in batısında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERDE BEKLENEN HAVA DURUMUYLA GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI İSE ŞÖYLE:

Ankara: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 39

Adana: Parçalı ve az bulutlu 37

Antalya: Az bulutlu ve açık batısı parçalı bulutlu 34

Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 29

Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

