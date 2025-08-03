Meteoroloji il il duyurdu! İstanbul dahil pek çok şehre yağış geliyor... İşte 5 günlük hava durumu tahmini

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Mevsim normallerinin üzerindeki sıcak hava etkisi devam ediyor. İstanbul için günler öncesinde yağış tahmini yapılmış ve beklenen yağış cuma günü belli noktalarda etkisini göstermişti. Kısa süren bu yağışla birlikte sıcaklıklarda da bir miktar düşüş yaşandı.

PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında İstanbul'un da bulunduğu bazı iller için yeni bir yağış tahmininde bulundu. Önümüzdeki hafta için yapılan tahminlerde perşembe günü megakentte gökgürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek.

4 İL İÇİN SARI KODLU ALARM

Öte yandan bugün için Meteoroloji tarafından 4 il için sarı kodlu alarm verildi. Yapış uyarısı yapılan iller sırasıyla Çankırı, Bolu, Karabük, Kastamonu oldu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan 5 günlük hava durumu tahmininde yağış beklenen iller şu şekilde oldu:

Pazar: Çanakkale, Muğla, Denizli, Uşak, Kütahya, Bilecik, Kocaeli, Düzce, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Bolu, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Ankara, Karabük, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Adana, Osmaniye, Sinop, Kastamonu, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Sivas, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzincan

Pazartesi: Bolu, Karabük, Kastamonu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Osmaniye

Salı: Bilecik, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Osmaniye

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Çarşamba: Çanakkale, Manisa, Yalova, Kocaeli, Düzce, Sakarya, Bilecik, Bursa, Kütahya, Uşak, Manisa, Bolu, Amasya, Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Osmaniye, Adana

Perşembe: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Sakarya, Yalova, Bursa, Düzce, Kütahya, Uşak, Denizli, Muğla, Burdur, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bilecik, Bolu, Kastamonu, Çankırı, Ankara, Kırıkkale, Konya, Isparta, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Karabük, Bartın, Ordu, Tokat, Sivas, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Osmaniye

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PROF. DR. ORHAN ŞEN: PERŞEMBE GÜNÜ KUVVETLİ OLABİLİR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de önümüzdeki hafta etkili olacak olan hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Perşembe günü İstanbul'daki yağışın kuvvetli olabileceğinin altını çizen Şen, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

O eski sıcaklar yani sıcak hava dalgaları kalmadı. Normale döndük. Hava olarak normale döndük. Yani İstanbul'da sıcaklık 30 derece. Önümüzdeki 2-3 gün içerisinde ancak 31 derecelere çıkacak. Yani bu da İstanbul'un Temmuz-Ağustos ortalamasıdır. Uzun yıllar ortalamasıdır. Dolayısıyla normaldeyiz. Rüzgar biraz fazlaydı geçtiğimiz günlerde ama rüzgar da artık normale döndü. Dolayısıyla İstanbul için çok uygun bir hava var. Anadolu'ya baktığımız zaman Anadolu'da sıcaklıklar normale dönmüş vaziyette. Yani ortalamalarda gözüküyor sıcaklıklar. Bir tek Doğu Anadolu ve İç Anadolu'da bir tık ortalamanın üzerinde. Ama diğer yerlerde ortalamada sıcaklıklar. Ama senin de dediğin gibi bir yağışlı sisteme Türkiye girdi. Ama yağışlı sistem derken tabii ki böyle çok şakır şakır yağacak bir yağmur da yok. Bölgesel, yerel yağışlar meydana geliyor. Bu yerel yağışlar da her tarafta olmuyor. Genellikle İç Anadolu bölgesinde.

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İç Anadolu'nun da işte göller bölgesi dediğimiz Isparta, Burdur, Uşak, Denizli, Eskişehir. Zaman zaman da Ankara'ya da uğrayan bir yağış. Yağmur var gündüzleri. Ama bunun yanında Karadeniz bölgesi gene yağmurunu esirgenmiyor. Yağmurunu alıyor. Bugün ise Bolu, Zonguldak ve Kastamonu civarlarında biraz kuvvetli yağmur gözüküyor. Pek su baskını yapacağını tahmin etmiyorum. Ankara gene yağışını alacak. Diğer bölgelerinde pek yağış yok. İç Anadolu bölgesinin Karaman ve Aksaray'ın dışında da hafif bir yağmuru var. Bu yağmurda esasında tarımsal açıdan çok fazla bir önemi yok ama gene de içme suyu açısından önemli bir meteorolojik parametre olarak düşünebiliriz. bunun yanında şunu söylememiz lazım. Nem arttı. Geceleri de biraz bunalıyoruz nemden dolayı. Dolayısıyla hissedilen sıcaklıklarda artışlar oldu.

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"NEMDE ARTIŞ VAR, YANGIN RİSKİNİ ORTADAN KALDIRIYOR"

Gündüz saatlerinde de hissedilen sıcaklıklarda artış var. Mesela 30 derece ölçüyoruz. Tam öğlen saatlerinin civarında bu 30 derecelik gölgede ölçülen sıcaklığı biz 34-35 derece hissedebiliyoruz. Bu da nemden kaynaklanıyor. Nemin tabii önemli bir fonksiyonu var ki hani orman yangınlarını geçirdik biliyorsun geçtiğimiz günlerde Türkiye, hakikaten ciğerimiz yandı. Çok yerde orman yangını çıktı. Burada iki tane faktör vardı bir tanesi aşırı sıcaklıklar bir tanesi de nemin çok düşük olmasıydı. Şimdi bu nemin yükselmesi orman yangınları açısından riski ortadan kaldırdı gibi gözüküyor Türkiye'de. Tabii nem önemli bir faktör. Yani keşke ormanlardaki örtüde ve orman içindeki nemin yüksek olması her zaman için orman yangını riskini azaltıyordu. Dolayısıyla bu konuda da çalışmalar araştırmalar yapılması lazım.

İSTANBUL'DA YENİ BİR YAĞIŞ DALGASI GÖRÜLECEK

Orman içerisindeki nemin yükseltilmesi. Nemin arttırılması konusunda bu cloud seeding dediğimiz bulut tohumlaması ile ilgili çalışmayanın ek çalışmasıdır. Ama orman yangını olan yerlerde bulut olmadığı için bulut tohumlaması da yapılmazdı. Ama orman içerisindeki nemi arttırabiliriz. Bu konuda çalışmalar sürüyor. Bunun dışında baktığımız zaman bu hafta önümüzdeki günlerde daha ki perşembe gününe kadar bu sıcaklıklar devam edecek. Hatta yarından sonra bu demden bahsettiğimiz İstanbul'daki yağışlar da bitiyor ama perşembe günü yağış geliyor. Perşembe günkü yağış İstanbul'da biraz kuvvetli olabilir. Ona bakacağız.

Perşembe günü çarşamba akşamüstü başlayacak olan gece saatinde başlayacak olan yağmur sadece İstanbul değil Marmara'da Karadeniz bölgesinde, İç Anadolu'da, İç Ege'de etkili olacak gibi gözüküyor.

"ÇARŞAMBA GÜNÜ BAŞLAYACAK"

Yağışlarla nem artacağı için biraz daha bunaltıcı bir sıcaklık olacak ama sıcaklıkta değişiklik olmayacak ama nem artacak. Yağışta Perşembe günü İstanbullular biraz daha yüksek yağışları görebilecekler. Dolayısıyla bugün İstanbul'da yağış yok ama Perşembe gününü hatta Çarşamba akşamını beklesin İstanbullular. Yağış Çarşamba akşamı gelecek Perşembe gününde devam edecek gibi geliyor.

Ondan sonraki haftaya baktığımız zaman artık yağış da kesiliyor. Tekrar bu sıcaklar aşırı sıcaklar gelecek bir periyot yok ama sıcaklarda 1-2 derece sanki artacakmış gibi geliyor. Önümüzdeki hafta sonundan itibaren.

Bir nebze daha gündüz rahat nefes alacağız. O aşırı sıcaktan sıcak hava dalgası yok. O görünmüyor. Hem şeyde görünmüyor, Anadolu'da görünmüyor, hem Ege'de görünmüyor, hem Akdeniz'de görünmüyor. Ama gece, senin dediğin o gece bunaltıcı sıcakları biraz devam ettireceğiz.

Çünkü tropik gece dediğimiz 20 derecenin üzerindeki sıcak olan günlerin olduğu şehirlerde nemin artmasından dolayı hissettiğimiz sıcaklıklar da biraz artacak. Örneğin İstanbul'da gece sıcaklıkları 22-23 derecesi. O senin dediğin sıcak havalı olduğu günlerde 25-26 hatta 29 dereceye kadar çıkmış olmuştu gece sıcaklıkları. Bu periyodda ise 22-23 derece ama hissedilen sıcaklık 25 dereceyi gece olarak söylüyorum olacak. Onun için gecelere biraz şey yapacağız ama rüzgarın kesilmesiyle birlikte tabii ki bu bunaltıcılık biraz daha artacaktır. Rüzgarda biraz azalma var. 2-3 gündür Kuzey Marmara'da ve Ege'deki kuvvetli rüzgarlar biraz bugün hafiflemiş gibi gözüküyor. Dolayısıyla şunu söyleyelim. Birincisi orman yangınları açısından risk iyice aza indi. Hem nem yükseldi. Hem sıcaklık düştü. Bunun yanında hissedilen sıcaklıklar gündüz hissedilen sıcaklıklar biraz artsa da gene de gölgede ölçülen sıcaklık 30 derece civarında hemen hemen yani o hani dediğimiz bizim 42-44 derecelik İç Egedeki aydındaki sıcaklıklar yok artık. İzmir'de 35 derece. Antalya'da 41 derecelik sıcaklıklar. Ankara'da 30 dereceye tekrar geriledi sıcaklık. Ankara tabi İç Anadolu bölgesinde ara sıra yağışlar olacak ama bugün ve yarın çok kuvvetli bir yağış olacağını tahmin etmiyorum.

Dolayısıyla yağışın yağış çok önemli bizim için. Hele hele bu zamanda yağışın yağışın içme suyu açısından önemli miktarda olduğu yani önemli miktarda kıymetli olduğunu unutmayalım. Çünkü İstanbul'da her ne kadar yüzde 51 yüzde 52'lik bir suyumuz olsa. Burada da Melen'den gelen su da biraz azalma var. Dolayısıyla Melen'e güvenmeyelim. Ömerli'deki Ömerli Barajımızdaki su da son 10 yılın en düşük seviyesine geldi. Çünkü Melen suyu Ömerli Barajı'na geliyordu. Oradaki günde 400 bin metreküp civarına kadar düştü.