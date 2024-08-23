Meteoroloji, hava durumu tahmin raporunu güncelledi... Yağışlı günler geliyor: İşte sağanak beklenen iller

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin haritası güncellendi. Yapılan tahminlere göre bugün Konya'nın batı kesimlerinde, Afyonkarahisar, Göller Yöresi, Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzeyinde sağanak bekleniyor. Yine tahmin haritasına göre hafta sonu Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz ve İç Anadolu'da bazı illerde sağanak beklenirken yağışlar pazartesi ve salı günleri Doğu ve Güneydoğu bölgeleri hariç yurdun geniş kesiminde etkili olacak. Pazartesi günü yağış beklenen yerler arasında İstanbul da var.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Aksaray, Niğde ve Karaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Afyonkarahisar, Göller Yöresi, Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey, Konya’nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, öğle saatlerinde Afyonkarahisar, Göller Yöresi, Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey, Konya’nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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PROF. DR. ŞEN, ANKARA İÇİN SAAT VERDİ

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumuna ilişkin paylaşım yaptı. Şen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bugün Cuma. Rüzgarın Akdeniz'de güneyden hafif, Marmara’nın güney batısı ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönden kuvvetli esmesi bekleniyor. Bugün İstanbul 32, Antalya iç kesimler yağmurlu 32, İzmir 36, Ankara öğleden sonra yerel olmak üzere kuzeyi kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 32C.

METEOROLOJİ'NİN 5 GÜNLÜK DETAYLI TAHMİN HARİTASI ŞÖYLE:



















