Meteoroloji haritası ortaya çıkardı: Olağanüstü ve şiddetli kuraklık yaşıyoruz

Türkiye’nin pek çok noktasından gelen kurumuş baraj fotoğraflarının nedenini Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuraklık haritaları ortaya çıkardı. Eylül ve kasım ayı dahil kuraklık haritalarına göre, ülkemizin birçok yerinin yağış almadığı ortaya çıktı.

Haritayı yorumlayan uzmanlara göre, ülkenin neredeyse tümünü etkileyen kuraklık yer yer olağanüstü, çok şiddetli ve şiddetli olarak görülüyor. Uzmanlar küresel ısınma, tarımda yüzde 75-80’in üzerinde vahşi tarımsal sulama kullanımı, baraj-göletler, zirai ilaç kalıntıları, evsel ve sanayi atıklar nedeniyle kirletilmesi gibi nedenlerle tatlı su kaynakları ve göllerin hızla yok olduğunu belirtti.

BİR KİLO ET İÇİN 813 DAMACANA SU

Kuraklık haritalarını değerlendiren Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, erozyonla mücadelede atılan olumlu adımların çölleşmeyle ilgili atılamadığını belirterek, “Ne toplum olarak biz buna hazırlık yapabildik, ne de kamu öngörerek bu işle ilgili gerekli planları yapabildi" itirafında bulundu. Kuraklığın gıda ürünlerine ulaşımda büyük risk oluşturduğunu anlatan Çandır şunları söyledi:

“1 kilo domates için 184 litre, 1 kilo havuç için 133 litre, 1 portakal için 50 litre, 1 elma için 70 litre, 1 kilo kırmızı et için 15 bin 455 litre (813 damacana), 1 hamburger için 2 bin 325 litre, 1 kilo kahve için 21 bin litre, 1 fincan kahve için 140 litre suya gereksinim var. Bugün yediğimiz 1 kilo domates, sadece 1 kilo domatesten ibaret değil. Domates için 184 litre su tükettiğimizi unutmamalıyız ve israf etmememiz gerekiyor. Belki de böyle bir durumda tüketim alışkanlıklarımızı değiştirerek, daha az suyla üretilen ürünleri üretmenin yollarını bulmalıyız.”

70 GÖL KURUDU

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, Türkiye'nin birçok yerinin, neredeyse yüzde 80'inin meteorolojik kuraklıkla karşı karşıya olduğunu belirterek, “Son 60 yılda, 70'e yakın doğal gölümüz kurudu” dedi. Ekici şunları söyledi: “Göl, gölet, dere, çay gibi kaynakların su seviyelerinin korunması ve bu kaynakların yüzde 80 oranında kullanımına neden olan tarımsal üretim metodundan vazgeçilmeli. Bilinçli tarım yapılarak bu kaynakların kurumasına engel olunursa, bu bölgelerde nemin artması, yağışın da artmasına neden olacaktır. Bu ilke çok basit bir suyun döngüsü veya suyun çevrimi ilkesidir. Birçok ülkede yer altı, yer üstü doğal su kaynaklarının kirletilmemesi, bilinçli kullanımı sonucu meteorolojik kuraklık önlenebilmektedir. Elbette ülkemizde de bütün dünyada olduğu gibi meteorolojik kuraklığa neden olan koşullardan bir tanesi de sera gazı oluşumu, küresel ısınma."

TÜM CAMİLERDE YAĞMUR DUASI

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca, son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle bugün cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası yapılacak. “Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız” konulu hutbe, tüm camilerde okunacak. Suyun bilinçli kullanılması ve israf edilmemesine ilişkin uyarıların yapılacağı hutbede, cuma namazının farzından sonra yağmur duası edilecek.

ÇANAKKALE’DE OTO YIKAMAYA YASAK

Bu arada Çanakkale’de hortumla araç, halı ve kilim yıkanması yasaklanırken, sanayi tesislerinde kısıtlamaya gidilmesine karar verildi. Çok sayıda su kaynağına sahip olduğu için mitolojide adı ’Bin Pınarlı İda’ olarak geçen Kaz Dağları’nın dibindeki 96 milyon 500 bin metreküp su kapasitesine sahip Bayramiç Barajı’nda, yaklaşık 12 milyon metreküp su kaldı. Çanakkale merkezinin ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp su kapasitesine sahip Atikhisar Barajı’ndaki su miktarı ise 12 milyon metreküpe düştü.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, “Bahara girerken bize yeterli su olması lazım. Şimdiden tedbirli olmalıyız” dedi. (DHA-AA)