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Meteoroloji haftalık tahmin raporunu paylaştı... Yarına dikkat! İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak

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#Meteoroloji#İstanbul#Sağanak Yağış
Meteoroloji haftalık tahmin raporunu paylaştı... Yarına dikkat İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2024 15:34

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık tahmin raporunu paylaştı. Yarın İstanbul dahil Marmara ve tüm Karadeniz bölgesi için sağanak uyarısı geldi. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde sürmesi beklenirken İstanbul'da hafta içi yağışlar tekrardan etkili olacak. İşte yurt genelinde hava durumu...

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Metoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ve Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Osmaniye, Kırklareli'nin doğusu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Hatay’ın batı kesimleri ve Tekirdağ çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, yurdun doğusunda normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji haftalık tahmin raporunu paylaştı... Yarına dikkat İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak

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İSTANBUL VE BİRÇOK İLE SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji'nin haftalık tahmin raporunu yayınladı. Soğuk hava dalgası neredeyse tüm hafta Marmara ve Karadeniz'de etkisini gösterecek. Yarın Marmara ve Batı Karadeniz'de yağışlar şiddetli olacak. İstanbul'da yağışlar pazartesi, çarşamba ve perşembe etkili olması bekleniyor. Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'da tüm hafta sıcaklıklar yüksek olacak.

"AKDENİZ BÖLGESİ SICAKLIK AÇISINDAN DAHA UYGUN"

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Genellikle senelik izinler ağustosta kullanılır. İmkanı olanlar tatile bu ayda çıkarlar. Bu ay tatil yeri olarak Akdeniz bölgesi sıcaklık açısından daha uygun. Bu hafta Antalya'da sıcaklık normalinden 2-3 derece daha düşük. Karadeniz bölgesi her bakımdan tercih edilebilir deniz de var." ifadelerini kullandı.

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#Meteoroloji#İstanbul#Sağanak Yağış

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